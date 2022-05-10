Bình Phước: Đau lòng 2 mẹ con chết thảm dưới bánh xe tải, chiếc xe máy bị biến dạng hoàn toàn

Xã hội 10/05/2022 09:02

Vụ va chạm khiến 2 mẹ con tử vong tại chỗ, chiếc xe máy bị biến dạng dưới bánh xe tải.

Theo Người Lao Động, ngày 10-5, Công an huyện Bù Đăng tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường liên thôn (đoạn qua thôn Đăk Xuyên, xã Đăk Nhau, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước), chiếc xe ben va chạm với xe máy, khiến 2 mẹ con tử vong tại chỗ.

Bình Phước: Đau lòng 2 mẹ con chết thảm dưới bánh xe tải, chiếc xe máy bị biến dạng hoàn toàn - Ảnh 1
Hiện trường vụ việc - Ảnh: Người Lao Động

Dẫn theo nguồn tin từ Zing News, trước đó vào chiều ngày 9-5, xe máy do bà Nông Thị Sinh (44 tuổi) điều khiển chở trên xe con gái Lương Thị Thu Lan (8 tuổi, cùng ngụ xã Đắc Nhau, huyện Bù Đăng) lưu thông trên đường liên thôn, hướng từ huyện Bù Đăng đi tỉnh Đắc Nông.

Đến đoạn thôn Đăk Xuyên, xã Đăk Nhau bất ngờ xảy ra va chạm với xe ô tô ben do Điểu Thanh (26 tuổi, ngụ huyện Bù Đăng) điều khiển đang múc đất làm đường.

Cú va chạm mạnh và bất ngờ khiến cho mẹ con chị Sinh tử vong tại chỗ. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang có mặt tại hiện trường để điều tra và làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc thương tâm trên. 

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Từ khóa:   2 mẹ con tử vong Bình Phước tai nạn giao thông

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