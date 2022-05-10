Vụ nữ giáo viên mất tích cùng 2 con nhỏ tại Hải Dương: Mẹ chồng xót xa kể lại 'ngày định mệnh'

Xã hội 10/05/2022 08:37

Liên quan đến vụ 3 mẹ con nữ giáo viên mất tích ở Hải Dương, trước lúc xảy ra vụ việc gia đình chị T được hàng xóm đánh giá sống rất hòa thuận và không xảy ra xích mích gì trước ngày định mệnh hôm đó.

Theo Tuổi trẻ, liên quan đến vụ 3 mẹ con giáo viên mất tích ngay sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Cẩm Giàng phối hợp với lực lượng chức năng và chính quyền địa phương huy động nhiều thợ lặn cùng phương tiện thuyền, canô để tìm kiếm tại khu vực sông Thái Bình, gần vị trí phát hiện chiếc xe đẩy.

Xuyên đêm 8/5 cho đến nay, hàng chục cán bộ cứu hộ, người nhà nạn nhân sử dụng phương tiện tổ chức tìm kiếm tại khu vực sông Thái Bình, đoạn qua xã Cẩm Văn nhưng chưa phát hiện tung tích.

Vụ nữ giáo viên mất tích cùng 2 con nhỏ tại Hải Dương: Mẹ chồng xót xa kể lại 'ngày định mệnh' - Ảnh 1
Lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm tung tích của 3 mẹ con chị T - Ảnh: Dân Việt

Theo ông Tuyền, khúc sông lực lượng chức năng tìm kiếm khá rộng, thời tiết có gió lớn và nước chảy xiết nên đội thợ lặn gặp nhiều khó khăn khi tìm kiếm.

Được biết, gia đình chị T. có kinh tế ổn định và trước đó mọi người không phát hiện biểu hiện gì bất thường của chị T.

Dẫn theo nguồn tin từ Dân Việt, mẹ chồng chị T. chia sẻ, sáng 8/5 con dâu và 2 cháu bà vẫn ở nhà. Con dâu bà vẫn bình thường, vui vẻ còn hỏi bà đi chợ mua thuốc và nhận cho con ăn. Thời điểm chị T. mang con nhỏ đi, bà chỉ nghĩ đơn thuần là cô đang dẫn con đi ra ngoài chơi. 

Vụ nữ giáo viên mất tích cùng 2 con nhỏ tại Hải Dương: Mẹ chồng xót xa kể lại 'ngày định mệnh' - Ảnh 2
Mẹ chồng chị T. cầu nguyện cho 3 mẹ con bình an - Ảnh: Dân Việt

Mẹ chồng chị T. cũng cho biết, bản thân bà và con dâu không hề co mâu thuẫn, cãi vã. Hai mẹ con thường nói chuyện vui vẻ. Bà cũng không thấy 2 vợ chồng chị T. cãi vã, bất hòa. Sau khi sinh con thứ 2 được 6 tháng chị T. đi làm trở lại, bà ở nhà trông cháu, còn cháu đầu đi lớp. Hằng ngày, bà ở nhà trông cháu nhỏ suốt, chỉ tối đến cháu mới bám mẹ.

Có mặt tại khu vực bờ sông Thái Bình theo dõi lực lượng chức năng tìm kiếm 3 mẹ con cô giáo, ông Hoàng Nam (sống tại xã Cẩm Văn) cho biết, gia đình chị T. sống rất hoà thuận, êm ấm không xảy ra điều tiếng hay xích mích gì với bà con hàng xóm.

"Chúng tôi cũng chưa thấy vợ chồng nhà con bé cãi, chửi nhau bao giờ. Trưa qua, khi nghe tin mà tôi bủn rủn chân tay không thể nghĩ rằng lại xảy ra việc đau lòng đến vậy...", ông Nam nói. Ông Nam cũng tâm sự, chị T. là giáo viên mầm non nhưng không dạy ở địa bàn xã mà công tác cách nhà khoảng 5km. Còn chồng làm bất động sản, kinh tế 2 vợ chồng ổn định.

Ông Nguyễn Tiến Chức – Bí thư xã Cẩm Văn (huyện Cẩm Giàng) cho biết: Các lực lượng chức năng của địa phương vẫn đang khẩn trương tìm kiếm chị H.T. cùng 2 con nhỏ đã mất tích khi ra bờ sông Thái Bình. Theo ông Chức, vào khoảng 9h ngày 8/5, chị T. đã cho con gái nhỏ 9 tháng tuổi vào xe đẩy và dắt theo bé lớn 2 tuổi ra khỏi nhà.

Khi đó, người thân nghĩ là chị này đưa con đi chơi thông thường nên gia đình không ai để ý.Tuy nhiên, đến khoảng 10h cùng ngày, gia đình chị T. nhận được tin nhắn của người đồng nghiệp chuyển chuyển cho gia đình với nội dung: "Nếu có kiếp sau mình vẫn là chị em, đồng nghiệp tốt...".

Tiếp đến, chị T. cũng nhờ người đồng nghiệp chuyển cho mẹ với nội dung: "cháu thì bà chơi chán rồi, con với cháu đi trước...". Không chỉ nhờ đồng nghiệp chuyển tin nhắn cho mẹ chị T. gửi cả tin nhắn cho em gái, em trai... nhưng trong nội dung tin nhắn hoàn toàn khác nhau. Nội dung cho người em gái chị T. có viết: "chị và cháu đi chơi xa...".

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tích cực rà soát xung quanh khu vực bờ sông để tìm kiếm tung tích của 3 mẹ con chị T.

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