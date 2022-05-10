Xót xa: Cha mẹ đi phụ hồ thì nhận tin con gái 2 tuổi ngạt nước dưới cống phòng trọ, chuyên gia chỉ ra cách sơ cứu quan trọng

Xã hội 10/05/2022 08:29

Bố mẹ đi phụ hồ nên gửi con cho người thân trông coi ở nhà trọ nhưng đang làm thì nhận tin sét đánh: con gái bị rơi xuống cống tím tái, nguy kịch.

Theo báo Dân Trí đưa tin, chiều 9/5, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) vừa tiếp nhận một trường hợp trẻ em rơi xuống cống, ngạt nước, tử vong thương tâm. Cụ thể, trước đó tối 8/5, bé gái H.C.T. (2 tuổi, quê Cà Mau) được gia đình đưa trực tiếp từ nhà trọ (ở TP.HCM) đến khoa Cấp cứu của bệnh viện trong tình trạng môi hồng tái, đồng tử giãn 4mm, cứng người, không ghi nhận vết bầm da, chẩn đoán ban đầu là ngưng tim, ngưng thở sau ngạt nước.

Ngay khi tiếp nhận, ê-kíp điều trị đã bóp bóng qua nội khí quản, cho nạn nhân thở máy, dùng thuốc vận mạch. Sự việc cũng được trình báo công an địa phương.

"Bệnh nhân khi vào viện đã chết não. Người nhà trước đó cũng không sơ cứu gì. Đây là trường hợp bệnh nhi rất tội nghiệp, chúng tôi chỉ biết cố gắng kéo dài. Nếu có sống được, em bé cũng rất bi kịch vì đã chết não" - nguồn tin chia sẻ.

Đến khoảng 16h chiều 9/5, bé T. không qua khỏi. Thi thể bệnh nhi được bệnh viện bàn giao cho gia đình đưa về quê lo hậu sự.

Thông tin ban đầu, do hoàn cảnh khó khăn, tuần trước, cha mẹ bé T. đưa con từ Cà Mau lên TP.HCM thuê nhà trọ ở Quận 4 làm mướn mưu sinh. Ngày 8/5, cha mẹ đi phụ hồ nên gửi con cho người thân trông coi ở nhà trọ. Sau đó, đôi vợ chồng nhận tin báo con gái bị rơi xuống cống, khi được vớt lên em bé đã tím tái, nguy kịch.

Xót xa: Cha mẹ đi phụ hồ thì nhận tin con gái 2 tuổi ngạt nước dưới cống phòng trọ, chuyên gia chỉ ra cách sơ cứu quan trọng - Ảnh 1
Bé gái ngạt nước, được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng 1 khi đã ngưng tim, ngưng thở - Ảnh: Dân Trí

Theo báo Sức khỏe và Đời sống đưa tin trước đó, ngày 6/5, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) cũng tiếp nhận một trường hợp đuối nước thương tâm. Nạn nhân cũng là bé mới hơn 1 tuổi (quê Long An).

Theo thông tin từ gia đình, lúc bé đang chơi trước sân thì mẹ đi tắm. Khi tắm xong không thấy bé đâu mẹ đã đi tìm. Sau 10 phút, người mẹ tá hỏa phát hiện bé đang nổi trên ao nước cạnh nhà. Gia đình đã nhanh chóng đưa bé lên và tiến hành ép tim, sốc nước sơ cứu cho bé.

Sau khi được sơ cứu, người bé có tình trạng gồng cứng và trở nên tím tái. Người nhà đã đưa bé vào cấp cứu tại Bệnh viện huyện Cần Đước và sau đó bé được chuyển tuyến lên Bệnh viện Nhi đồng Thành Phố.

BS. Nguyễn Cát Phương Vũ - Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cho biết: "Sau 2 ngày điều trị chống phù não tích cực, phủ kháng sinh trị viêm phổi hít, thở máy hỗ trợ bé đã thoát cơn nguy kịch. Tuy nhiên, các tổn thương não vẫn chưa tiên lượng chính xác được".

Xót xa: Cha mẹ đi phụ hồ thì nhận tin con gái 2 tuổi ngạt nước dưới cống phòng trọ, chuyên gia chỉ ra cách sơ cứu quan trọng - Ảnh 2
Bệnh nhi 1 tuổi bị đuối nước đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố - Ảnh: báo Sức khỏe và Đời sống

Theo các bác sĩ, quá trình và kỹ thuật sơ cứu tại chỗ cho đối tượng bị ngạt nước rất quan trọng. Quá trình này quyết định khả năng sống còn và các di chứng mà bệnh nhân phải đối mặt về sau. Nếu nạn nhân không được cấp cứu kịp thời có thể gặp phải một vài di chứng về não bộ, thần kinh...

Vậy nên, ngay khi gặp trường hợp đuối nước cần lập tức đưa nạn nhân lên bờ. Cho nạn nhân nằm trên mặt phẳng cứng an toàn, đầu nghiêng sang 1 bên và kê gối dưới hai vai, sau đó tiến hành khai thông đường thở, cung cấp oxy cho nạn nhân.

Trong trường hợp bệnh nhân tím tái, ngừng thở cần tiến hành cấp cứu ấn tim ngoài lồng ngực, hô hấp nhân tạo bằng cách thổi miệng cho nạn nhân. Tiếp tục hỗ trợ, sơ cứu nạn nhân cho tới khi nạn nhân hồi tỉnh, hô hấp bình thường hoặc có sự hỗ trợ của nhân viên y tế.

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