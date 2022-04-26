Liên quan đến vụ đuối nước đã cướp đi sinh mạng của 4 học sinh lớp 8D Trường THCS xã Nghĩa Lộc (huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) vào chiều 25/4 vừa qua, nữ sinh cứu bạn sống sót kể lại giây phút đối mặt với tử thần.

Liên quan đến vụ đuối nước đã cướp đi sinh mạng của 4 học sinh lớp 8D Trường THCS xã Nghĩa Lộc (huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) xảy ra vào ngày 25/4, theo Tiền Phong đưa tin, em Đặng Thị Thủy Tiên (sinh năm 2008, trú tại thôn Thịnh Hồng, xã Nghĩa Lộc) vẫn chưa hết đau buồn và hoảng loạn. Vào khoảng 14h30, ngày 25/4, nhóm học sinh gồm 8 bạn rủ nhau ra đập nước Khe Giang chơi. 15 phút sau, bạn N.H.G xuống bờ đập rửa chân thì không may bị trượt chân rơi xuống nước sâu. Lúc này, 4 bạn khác lao đến ứng cứu bạn thì không may 3 bạn cũng bị dòng nước cuốn.

Em Đặng Thị Thủy Tiên kể lại buổi chiều định mệnh cướp đi sinh mạng 4 người bạn - Ảnh: Tiền Phong Nữ sinh bật khóc nức nở khi nhớ lại khoảnh khắc đối mặt với tử thần: "Lúc đó, em đang đứng trên bờ, nhìn thấy các bạn gặp nguy hiểm nên em cố gắng chạy xuống bờ đập ứng cứu. Em may mắn khi bám vào được một gốc cây gần đó nên không bị rơi xuống nước. Sau đó, em chạy lên bờ tìm được cây sào rồi quay lại đưa ra cho bạn Mai nắm vào và kéo được lên bờ. Sau đó, em chạy xuống một nhà dân gần đó để kêu các chú lên cứu các bạn. Nhưng khi lên đến nơi, em không thấy các bạn đâu nữa; còn bạn Mai thì quá sợ hãi nên ngồi co ro một mình…". Bố nữ sinh Tiên - anh Đặng Văn Tiến cho biết, sau khi xảy ra sự việc, anh đã đưa con sang nhà ông bà ngoại nhưng tinh thần con mình vẫn suy sụp. Anh cho biết: "Cháu rất hoảng sợ và không chịu ăn uống. Cả đêm hôm đó cháu không ngủ được mà ngồi co ro một mình dưới góc giường. Sự việc xảy ra quá đau thương".

Khu vực nơi xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 4 nữ sinh thiệt mạng - Ảnh: Vietnmanet Bên cạnh đó, theo chia sẻ thông tin của Vietnamnet, ông Ngô Sỹ Cường - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn Nghệ An cho biết, đến khoảng 18h cùng ngày (25/4), thi thể cả 4 học sinh đã được tìm thấy. Các em đều là học sinh lớp 8D Trường THCS Nghĩa Lộc. Chính quyền địa phương đã làm các thủ tục cần thiết để bàn giao thi thể cho các gia đình mai táng theo phong tục địa phương. Sáng ngày 26/4, các cơ quan, ban, ngành huyện Nghĩa Đàn và tỉnh Nghệ An đã đến thắp hương, chia buồn cùng các gia đình có con không may bị đuối nước. Chiều cùng ngày, thi thể 4 nữ sinh xấu số sẽ được mai táng tại nghĩa trang hai xóm Thịnh Hồng và Tân Lập, xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn. Danh tính 4 học sinh bị đuối nước gồm: Nguyễn Hà Giang, Võ Thị Thảo My, Hoàng Quỳnh Trang, Hoàng Lan Anh. Các nạn nhân cùng SN 2008, học lớp 8D, trường THCS xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An.

Hé lộ clip tìm kiếm 4 nữ sinh Nghệ An đuối nước khi đi tắm mát ở đập nước: Người nhà thấp thỏm hy vọng nhưng phép màu đã không xảy ra Liên quan đến vụ 6 nữ sinh xuống đập tắm, 4 em không may trượt chân vào vùng nước sâu, trưa ngày 26/4, cơ quan chức năng địa phương thông báo đã tìm thi thấy thi thể cả 4 em.

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