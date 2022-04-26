Thương tâm vụ hai học sinh tiểu học ở Vĩnh Phúc đuối nước tử vong sau khi đi học về

Xã hội 26/04/2022 07:22

Liên quan đến vụ 2 học sinh tiểu học bị chết đuối ở Vĩnh Phúc, ban đầu có đến 7 em học sinh rủ nhau ra sông tắm không may bị đuối nước khiến 2 em tử vong, 5 học sinh khác may mắn được an toàn.

Theo thông tin từ VietNamNet, tối 25/4, bà Vũ Thị Bích Ngọc, Phó Chủ tịch UBND huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, tối cùng ngày lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 2 học sinh tử vong khi tắm sông.

Thương tâm vụ hai học sinh tiểu học ở Vĩnh Phúc đuối nước tử vong sau khi đi học về - Ảnh 1

Khu vực nơi xảy ra sự việc - Ảnh: Dân Việt

Theo bà Ngọc, sau khi được tan học buổi chiều, 7 em học sinh này đã về nhà cất cặp sách, xe và rủ nhau ra tắm sông ở xã Yên Dương, Tam Đảo thì xảy ra sự việc đáng tiếc trên. 

Đến khoảng 17h cùng ngày, hai học sinh lớp 2 và lớp 3 bị đuối nước thương tâm. Còn 5 em học sinh còn lại được an toàn.

“Hiện tôi đang ở tại nhà các cháu để chia buồn với gia đình” vị lãnh đạo này chia sẻ.

Dẫn theo thông tin từ Dân Việt, đến khoảng 17h cùng ngày, hai học sinh lớp 2 và lớp 3 bị đuối nước thương tâm. Còn 5 em học sinh còn lại được an toàn.

Thương tâm vụ hai học sinh tiểu học ở Vĩnh Phúc đuối nước tử vong sau khi đi học về - Ảnh 2

 Lực lượng chức năng và người dân tìm kiếm hai cháu bé - Ảnh: VietNamNet

Được biết, một số người dân ở gần khu vực nhà 2 em nhỏ cho hay, cuối ngày khi không thấy hai cháu về nhà nên gia đình đã đi tìm. Trong quá trình tìm kiếm thì phát hiện hai cháu bé tử vong tại khu vực suối gần nhà.

Hiện thi thể hai cháu bé đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình. 

Phó Chủ tịch UBND huyện Tam Đảo cho biết, hoàn cảnh gia đình 2 học sinh tử vong rất khó khăn, trong đó một cháu bố mẹ li hôn. Hiện chính quyền đã thăm hỏi, hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho nạn nhân.

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