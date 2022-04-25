Cựu chiến binh lao xuống sông cứu 3 người đuối nước: 'Khi cứu được 3 em thì tôi đã rất mệt rồi, may sao các em đều an toàn'

Phát hiện 3 người đuối nước dưới sông, cựu chiến binh lao không quản nguy hiểm xuống sông cứu sống các nạn nhân khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Dẫn tin từ Người Lao Động, chiều ngày 25/4, ông Lê Đình Thanh, Phó chủ tịch UBND huyện Thanh Chương, Nghệ An, cho biết sáng cùng ngày, đoàn công tác của huyện đã về xã Thanh Hòa trao giấy khen của chủ tịch UBND huyện cho ông Nguyễn Hữu Hiền (SN 1971), Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã Thanh Hòa, vì đã có thành tích cứu sống 3 người bị đuối nước.

Ông Lê Đình Thanh, Phó chủ tịch UBND huyện Thanh Chương, trao giấy khen cho ông Nguyễn Hữu Hiền - Ảnh: Người Lao Động

Được biết, trước đó, khoảng hơn 14h ngày 24/4, anh Lê Văn H. (24 tuổi) cùng nhóm bạn là anh Lê Văn T. (23 tuổi) và em Nguyễn Quang Đ. (17 tuổi) ra sông Giăng để tắm. Trong lúc tắm, anh T. bị đuối nước. Anh H. và em Đ. tìm cách cứu nhưng đuối sức, bị nước cuốn. Rất may, ông Hiền trong lúc chăn gia súc đã phát hiện kịp thời và lao xuống cứu các nạn nhân.

Chia sẻ với Tổ Quốc, ông Hiền cho biết: "Từ đầu tôi đã thấy 3 thanh niên xuống sông định tắm, tôi dặn các em đừng tắm vì ở đó dễ đuối nước. Chỉ ít phút sau thì tôi nghe tiếng kêu cứu nên lao ra sông để cứu. Lúc đó tôi chỉ nghĩ làm sao cứu được người là quan trọng chứ không nghĩ gì hết.

Sau khi đưa được 2 em đầu tiên vào bờ, em còn lại đã trôi khoảng 25m. Tôi ra đưa được em vào thì em bị bất tỉnh. Tôi phải làm hô hấp nhân tạo một lúc em mới tỉnh lại. Khi cứu được 3 em thì tôi đã rất mệt rồi. May sao cả 3 em đều an toàn".

Ông Nguyễn Hữu Hiền là Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã Thanh Hòa - Ảnh: Tổ Quốc

Theo thông tin từ lãnh đạo UBND xã Thanh Hòa, trong nhóm thanh niên người nhiều tuổi nhất SN 1988, người ít tuổi nhất SN 2004. Trong đó có 2 người ở địa bàn xã, còn một người từ nơi khác đến. Ông Hiền hiện đang là Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã Thanh Hòa.

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