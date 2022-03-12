Rủ nhau ra sông tắm rồi đuối nước thương tâm, gia đình 2 học sinh đau đớn tổ chức tang lễ

Xã hội 12/03/2022 15:12

Sau quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 2 em học sinh bị đuối nước khi đi tắm trên sông Ba.

Theo Dân Trí, ngày 12/3, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Gia Lai thông tin đã phối hợp tìm kiếm các học sinh bị đuối nước tại thị xã An Khê.

Theo thông tin ban đầu, ngày 11/3, lực lượng cứu nạn, cứu hộ thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an tỉnh Gia Lai đã tìm thấy hai thi thể hai em là em N.H.L. (14 tuổi) và em L.H.T. (14 tuổi, học sinh lớp 8 Trường THCS Nguyễn Viết Xuân, phường An Bình, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai).

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Lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể học sinh xấu số. Ảnh: Tiền Phong

Theo Tiền Phong, cũng thông tin về vụ việc, cơ quan chức năng cho biết, chiều 11/3, bốn em học sinh rủ nhau đi tắm sông Ba (đoạn ở tổ 6, phường Tây Sơn, thị xã An Khê). Không may em L. và em T. bị đuối nước.

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Gia đình tổ chức tang lễ cho 2 học sinh bị đuối nước - Ảnh: Dân Trí

Nhận tin báo, lực lượng cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai phối hợp cùng người dân tổ chức tìm kiếm nạn nhân. Đến 16h45 cùng ngày, lực lượng cứu nạn đã tìm thấy thi thể 2 em học sinh xấu số.

Hiện lực lượng chức năng bàn giao lại cho gia đình và chính quyền địa phương lo hậu sự cho 2 nạn nhân xấu số.

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