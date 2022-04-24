Thương tâm vụ đuối nước khiến 1 học sinh lớp 6 chết đuối: cha mẹ nạn nhân đau đớn tột cùng, chỉ biết nằm ôm thi thể con

Xã hội 24/04/2022 08:34

Liên quan đến vụ đuối nước khiến 1 học sinh lớp 6 chết đuối, ở huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk. Hình ảnh cha mẹ nạn nhân đau đớn, nằm ôm thi thể con không khỏi khiến nhiều người phải cảm thấy đau lòng.

Theo thông từ Người Lao Động, tối ngày 23-4, một lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến 1 học sinh lớp 6 chết đuối thương tâm.

Thương tâm vụ đuối nước khiến 1 học sinh lớp 6 chết đuối: cha mẹ nạn nhân đau đớn tột cùng, chỉ biết nằm ôm thi thể con - Ảnh 1
Hiện trường vụ việc em B. không may bị trượt chân rơi xuống hồ nước, tử vong. Ảnh: Lao Động

Cụ thể, khoảng 16 giờ 50 phút cùng ngày, 5 học sinh lớp 6 của Trường THCS Trần Phú, huyện Krông Năng rủ nhau đi qua nhà bạn chơi. Tuy nhiên, khi đi ngang qua chỗ hồ nước , trong số 5 em học sinh, không may có đến 2 em bị trượt chân và té ngã xuống hồ.

Lúc này, 1 trong 2 em may mắn bơi được lên bờ, còn em T.Q.B. không biết bơi nên dẫn đến việc bị chết đuối. 

Dẫn theo nguồn tin từ Lao Động, em B. là con của vợ chồng anh T.V.A (SN 1981) và chị D.T.H (SN 1989), trú tại thôn Đoàn Kết, xã Ea Tân. B. là con lớn trong gia đình có 3 anh em, hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ làm nghề bốc vác thuê để mưu sinh.

Chiều cùng ngày xảy ra vụ việc, thi thể em B. được mọi người đưa lên bờ để bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng. Tiếp nhận thi thể con, cha mẹ em B. đau đớn tột cùng, chỉ biết nằm khóc lớn, ôm thi thể con. Chứng kiến hình ảnh này, nhiều người không khỏi tỏa ra đau lòng trước sự mất mát quá lớn của gia đình nạn nhân. 

Thương tâm vụ đuối nước khiến 1 học sinh lớp 6 chết đuối: cha mẹ nạn nhân đau đớn tột cùng, chỉ biết nằm ôm thi thể con - Ảnh 2
Hình ảnh cha mẹ đau đớn ôm thi thể con khiến nhiều người cảm thấy đau lòng - Ảnh: Người Lao Động 

Chia sẻ về việc này, lãnh đạo UBND xã Ea Tân cho biết, sau khi xảy ra vụ đuối nước, chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.

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