Thương tâm: Ra sông Mã chơi, bé 8 tuổi đuối nước tử vong, bé 4 tuổi mất tích

Xã hội 24/04/2022 08:05

Hai cháu bé rủ nhau ra sông Mã chơi nhưng gia đình không thấy trở về. Hiện, lực lượng chức năng mới tìm được thi thể một nạn nhân.

Theo Vietnamnet đưa tin, UBND thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm, nạn nhân là hai bé trai.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h ngày 22/4, cơ quan chức năng thị trấn Phong Sơn nhận được tin báo của gia đình việc bé Đỗ Thiên Ph. (8 tuổi) và Đỗ Quốc Kh. (4 tuổi) ra sông Mã (đoạn chảy qua phố Đại Đồng, thị trấn Phong Sơn) chơi nhưng không thấy trở về.

Thương tâm: Ra sông Mã chơi, bé 8 tuổi đuối nước tử vong, bé 4 tuổi mất tích - Ảnh 1
Hiện trường lực lượng chức năng đang tìm kiếm 2 nạn nhân - Ảnh: Tiền Phong

Theo thông tin của Tiền Phong, nghi ngờ hai bé bị đuối nước nên chính quyền địa phương cùng nhân dân và người thân của các cháu bé đã dùng phương tiện thuyền máy và các dụng cụ tìm kiếm khắp đoạn sông. 

Đến cuối giờ chiều cùng này, lực lượng mới tìm thấy được thi thể của bé Ph. Hiện lực lượng chức năng được huy động tìm kiếm nạn nhân còn lại.

Được biết, sông Mã vị trí hai bé gặp nạn nước khá sâu, mặt sông lại rộng nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

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