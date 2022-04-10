Danh tính của người đàn ông dũng cảm cứu thoát 4 người bị đuối nước ở Vũng Tàu

Xã hội 10/04/2022 20:42

Khi đang đi chơi lễ cùng gia đình và thấy sự việc, anh Thái Ngô Hiếu liền lao ra nhanh chóng và cứu thoát 4 nạn nhân.

Theo chia sẻ thông tin từ Tổ Quốc, Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Bộ Công an) cho biết, Trung úy Thái Ngô Hiếu, cán bộ thuộc Đội CC&CNCH KV Trảng Bom – Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Đồng Nai, trong lúc tắm biển cùng gia đình dịp nghỉ lễ đã cứu được một nhóm người bị đuối nước vào khoảng 9 giờ ngày 10/4.

Tại thời điểm xảy ra sự việc, đang tắm cùng gia đình cách bãi tắm thuộc khu Resort Zenna (xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) khoảng 30m, anh Hiếu nhanh chóng bơi qua khu vực tai nạn để cứu giúp các nạn nhân bị đuối nước.

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 Trung úy Thái Ngô Hiếu tại thời điểm cứu các nạn nhân bị đuối nước - Ảnh: VTC News

Anh Hiếu trực tiếp kéo được một nhóm người lên khỏi mặt nước đưa vào bờ. Sau đó, anh Hiếu tiếp tục xuống tìm kiếm và cứu thêm được 1 nạn nhân đuối nước nữa. Khi được đưa lên bờ, tất cả các nạn nhân đều trong tình trạng bất tỉnh, tay chân tím tái.

Ngay sau đó, Trung úy Thái Ngô Hiếu nhanh chóng sơ cấp cứu ban đầu bằng cách hô hấp nhân tạo, bóp tim ngoài lồng ngực và cứu sống được các nạn nhân. Ngoài ra, khi nghe được thông tin từ những nạn nhân về 1 nạn nhân khác chưa được tìm thấy, anh Hiếu cùng các cán bộ chiến sĩ của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Bà Rịa – Vũng Tàu tiếp tục tìm kiếm nhưng khi tìm thấy nạn nhân đã không qua khỏi.

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Anh Hiếu sơ cứu cho các nạn nhân - Ảnh: Tổ Quốc

Trung úy Thái Ngô Hiếu từng tham gia nhiều vụ cứu nạn cứu hộ, cứu sống nhiều người và được Cục cảnh sát PCCC biểu dương về công tác cứu nạn cứu hộ.

Bên cạnh đó, theo báo Thanh niên đưa tin, sau khi được hô hấp nhân tạo kịp thời, các nạn nhân được cấp cứu tại Bệnh viện Bà Rịa (Bà Rịa - Vũng Tàu). Hiện tại, 1 bệnh nhân vào bệnh viện được cấp cứu sau đó cho xuất viện, còn 2 trường hợp khác thì người nhà xin chuyển về TP.HCM tiếp tục điều trị. Bệnh viện vẫn đang điều trị cho 1 bệnh nhân nguy kịch.

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Phát hiện thấy các nhóm người đang gặp nạn, người đàn ông này đã phối hợp cùng với người dân xung quanh tìm cách cứu nạn. Vụ việc khiến 1 người tử vong, còn 4 người khác được cứu sống.

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