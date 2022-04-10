Phát hiện thấy các nhóm người đang gặp nạn, người đàn ông này đã phối hợp cùng với người dân xung quanh tìm cách cứu nạn. Vụ việc khiến 1 người tử vong, còn 4 người khác được cứu sống.
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Theo chia sẻ thông tin từ Pháp luật và bạn đọc, một nhóm nam nữ công nhân từ TP HCM đến du lịch và trú tại một resort ở xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Tuy nhiên, vào khoảng 8 giờ ngày 10/4, trong lúc tắm biển, nhóm người này đã bị sóng biển cuốn xa khiến 1 người chết.
Cụ thể, vào thời điểm thủy triều dâng cao, sóng đánh mạnh, 5 người bị sóng đánh trôi xuống biển, những người còn lại hô hoán và nhảy xuống cứu. Ngay sau đó, 4 người được đưa vào bờ trong tình trạng kiệt sức, 1 nạn nhân mất tích và được tìm thấy thi thể cách hiện trường vài trăm mét.
Đáng chú ý là một người đàn ông đã rất nhanh nhạy phối hợp với người dân địa phương tìm cách cứu các nạn nhân lên bờ và sơ cứu cho họ. Khoảnh khắc, anh hô hấp nhân tạo giành giật lại sự sống cho các nạn nhân khiến nhiều người cảm động. Những hình ảnh ghi lại ở hiện trường nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận.
Bên cạnh đó, đề cập đến tình hình sức khỏe hiện tại của nhóm người bị đuối nước trên, theo báo Thanh niên đưa tin, bác sĩ Nguyễn Văn Hương, Giám đốc Bệnh viện Bà Rịa (Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết 4 trường hợp bị đuối nước cấp cứu, trong đó có 1 người vẫn đang còn trong tình trạng nguy kịch.
Bác sĩ Hương thông tin: "Có 1 bệnh nhân vào bệnh viện được cấp cứu sau đó cho xuất viện, còn 2 trường hợp khác thì người nhà xin chuyển về TP.HCM tiếp tục điều trị. Hiện bệnh viện đang điều trị cho 1 bệnh nhân nguy kịch".