TP.HCM ra chỉ đạo KHẨN về tổ chức dạy học trực tiếp từ ngày 12/4

UBND TP.HCM vừa có văn bản khẩn về việc tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục từ ngày 12/4.

Theo Thanh Niên, ngày 10/4, UBND TP.HCM ban hành công văn khẩn về việc tiếp tục tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục từ 12/4.

Cụ thể, khi học sinh học trực tiếp, UBND TP.HCM yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND TP.Thủ Đức cùng các quận, huyện thực hiện các nội dung:

Từ ngày 12/4, tổ chức chăm sóc, giáo dục trực tiếp tại các cơ sở giáo dục cho tất cả trẻ đang theo học tại các cơ sở giáo dục mầm non (kể cả trẻ em ở độ tuổi nhà trẻ), tổ chức học tập trực tiếp cho tất cả học sinh từ lớp 1 đến lớp 12. Triển khai nghiêm các điều kiện bảo đảm an toàn phòng, chống dịch và an toàn trường học, chú trọng công tác tổ chức bữa ăn bán trú giúp phụ huynh học sinh an tâm khi cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học đến trường.

Tổ chức xây dựng và phát triển nền tảng dạy học trực tuyến, hệ thống học liệu số, bài giảng số có chất lượng dùng chung, phù hợp với đổi mới nội dung, phương pháp dạy học và đáp ứng yêu cầu tổ chức dạy học cho học sinh khi phải đáp ứng yêu cầu cách ly y tế.

Theo báo Người Lao Động, UBND TP.HCM cũng giao Sở GD-ĐT thành phố tiếp tục triển khai hướng dẫn chuyên môn về phương án tổ chức học tập trực tiếp phù hợp đối với từng cấp học, bậc học; hoàn thành mục tiêu, kế hoạch năm học 2021-2022; bảo đảm chất lượng và công bằng trong tiếp cận giáo dục cho tất cả đối tượng người học. Bên cạnh đó, tổ chức và hướng dẫn cụ thể việc học tập cho các học sinh thuộc diện phải cách ly y tế cho phù hợp với tình hình thực tế.

Ngoài ra, UBND TP.HCM còn giao Sở Y tế tiếp tục chỉ đạo Trung tâm Y tế TP. Thủ Đức và các quận, huyện, đơn vị liên quan phối hợp thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 trong suốt quá trình dạy học trực tiếp.

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