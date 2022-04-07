Thông tin MỚI nhất về diễn biến vụ lật ca nô khiến 17 người tử vong ở biển Cửa Đại: Vì sao vẫn chưa khởi tố vụ án?

Xã hội 07/04/2022 17:01

Mới đây, tại cuộc báo quý 1/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam, cơ quan chức năng đã có những tiết lộ mới nhất liên quan đến vụ án lật ca nô khiến 17 người tử vong thương tâm tại biển Cửa Đại.

Theo Tiền Phong, sáng ngày 7/4, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức họp báo thông báo tình hình kinh tế xã hội quý I và một số nhiệm vụ trọng tâm quý II tại địa phương. Ông Nguyễn Hồng Quang - Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Nhiều vấn đề nóng được đặt ra tại cuộc họp, trong đó có vụ lật ca nô du lịch 17 người chết trên biển Cửa Đại. Theo đó, Đại diện công an tỉnh Quảng Nam cho hay, vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra, khi có kết quả chính thức sẽ tổ chức họp báo thông tin vụ việc.

Ông Nguyễn Hồng Quang – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, vụ lật ca nô khiến 17 người chết trên biển Cửa Đại, TP. Hội An là vụ việc đau lòng, gây thiệt hại nghiêm trọng. Cùng với việc vào cuộc điều tra của cơ quan công an, địa phương cũng đã có buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan vấn đề đảm bảo an toàn trên tuyến đường thuỷ này.

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Ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam tại cuộc họp báo - Ảnh: Tiền Phong 

Theo Dân Trí, thông tin thêm về tuyến vận chuyển đường thủy nội địa Cửa Đại - Cù Lao Chàm, ông Nguyễn Hồng Quang cho biết, vừa qua, UBND tỉnh đã làm việc với Bộ Giao thông vận tải (Bộ GTVT) và Bộ cũng đã có kết luận về tuyến luồng Cửa Đại - Cù Lao Chàm.

Theo lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, Bộ GTVT đã chỉ đạo Cục đường thủy nội địa khẩn trương hoàn thành dự án nạo vét; trong quá trình này, tiến hành đánh giá, khảo sát để nâng cấp đảm bảo tuyến đường thủy nội địa Cửa Đại - Cù Lao Chàm..

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Chiếc ca nô gặp nạn - Ảnh: Dân Trí

Theo Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam, vừa qua, do sự phối hợp giữa Sở GTVT và TP Hội An chưa tốt nên đã dừng đột ngột vài ngày tuyến vận tải hành khách Cửa Đại - Cù Lao Chàm, gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân và vận chuyển hàng hóa.

Sau vụ việc này, UBND tỉnh đã trực tiếp chủ trì làm việc với Sở GTVT, TP Hội An, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh cùng UBND xã Tân Hiệp để bàn các phương án tháo gỡ.

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