Trung úy cảnh sát cứu sống người đuối nước ở Vũng Tàu được Bộ Công an thăng cấp bậc hàm: Nhìn thành tích đáng nể trước đó, ai nấy đều khâm phục và cảm kích

Xã hội 11/04/2022 18:40

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định thăng cấp bậc hàm sĩ quan nghiệp vụ từ Trung úy lên Đại úy đối với đồng chí Thái Ngô Hiếu, cán bộ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Đồng Nai vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc.

Theo chia sẻ thông tin từ Tổ Quốc, Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Bộ Công an) cho biết, Trung úy Thái Ngô Hiếu, cán bộ thuộc Đội CC&CNCH KV Trảng Bom – Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Đồng Nai, trong lúc tắm biển cùng gia đình dịp nghỉ lễ đã cứu được một nhóm người bị đuối nước vào khoảng 9 giờ ngày 10/4.

Tại thời điểm xảy ra sự việc, đang tắm cùng gia đình cách bãi tắm thuộc khu Resort Zenna (xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) khoảng 30m, anh Hiếu nhanh chóng bơi qua khu vực tai nạn để cứu giúp các nạn nhân bị đuối nước.

Trung úy cảnh sát cứu sống người đuối nước ở Vũng Tàu được Bộ Công an thăng cấp bậc hàm: Nhìn thành tích đáng nể trước đó, ai nấy đều khâm phục và cảm kích - Ảnh 1
 Trung úy Thái Ngô Hiếu tại thời điểm cứu các nạn nhân bị đuối nước - Ảnh: VTC News

Anh Hiếu trực tiếp kéo được một nhóm người lên khỏi mặt nước đưa vào bờ. Sau đó, anh Hiếu tiếp tục xuống tìm kiếm và cứu thêm được 1 nạn nhân đuối nước nữa. Khi được đưa lên bờ, tất cả các nạn nhân đều trong tình trạng bất tỉnh, tay chân tím tái.

Ngay sau đó, Trung úy Thái Ngô Hiếu nhanh chóng sơ cấp cứu ban đầu bằng cách hô hấp nhân tạo, bóp tim ngoài lồng ngực và cứu sống được các nạn nhân. Ngoài ra, khi nghe được thông tin từ những nạn nhân về 1 nạn nhân khác chưa được tìm thấy, anh Hiếu cùng các cán bộ chiến sĩ của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Bà Rịa – Vũng Tàu tiếp tục tìm kiếm nhưng khi tìm thấy nạn nhân đã không qua khỏi.

Trung úy cảnh sát cứu sống người đuối nước ở Vũng Tàu được Bộ Công an thăng cấp bậc hàm: Nhìn thành tích đáng nể trước đó, ai nấy đều khâm phục và cảm kích - Ảnh 2
Đồng chí Thái Ngô Hiếu thực hiện sơ cứu tại chỗ, cứu sống 4 nạn nhân - Ảnh: Báo điện tử Chính Phủ

Hành động của anh Hiếu được rất nhiều người biết ơn và cảm kích. Đến ngày hôm nay 11/4, theo nguồn tin từ báo điện tử Chính Phủ, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định thăng cấp bậc hàm sĩ quan nghiệp vụ từ Trung úy lên Đại úy đối với đồng chí Thái Ngô Hiếu, cán bộ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Đồng Nai vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc.

“Sự việc xảy ra nhanh chóng khiến những người dân hoảng loạn không thể ứng cứu kịp thời, song với tinh thần dũng cảm, trung úy Hiếu đã bơi ra khu vực bị nạn và trực tiếp cứu 4 người vào bờ và sơ cứu tại chỗ, cứu sống các nạn nhân”, báo cáo nêu rõ.

Cũng theo nguồn tin từ VietNamNet, trong quá trình công tác, đồng chí Hiếu đã tham gia 39 lượt cứu nạn, cứu hộ và đã cứu sống được 11 người, tìm kiếm được 37 thi thể nạn nhân, tham gia di chuyển hơn 50 hộ dân bị ngập lụt đến nơi an toàn.

Trước đó, sáng 11/4, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương, khen ngợi đại úy Thái Ngô Hiếu vì đã có hành động dũng cảm, cứu được nhiều người đang bị đuối nước. 

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