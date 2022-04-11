Truyền nước điện giải, 10 phút sau người đàn ông mắc COVID-19 lịm dần rồi tử vong ngay tại phòng khám

Xã hội 11/04/2022 09:05

Lãnh đạo Công an thị trấn Phố Châu (Hương Sơn, Hà Tĩnh) xác nhận, trong quá trình truyền nước điện giải tại phòng khám tư, một người đàn ông nhiễm COVID-19 đã tử vong.

Theo nguồn tin từ VietNamNet, lãnh đạo Công an thị trấn Phố Châu (Hương Sơn, Hà Tĩnh) xác nhận, trong quá trình truyền nước tại phòng khám tư, một người đàn ông nhiễm Covid-19 đã tử vong.

Khoảng 20h tối 8/4, ông L.V.M (sinh năm 1979, trú thị trấn Phố Châu) đến phòng khám đa khoa An Nhân gần nhà trong tình trạng mệt mỏi. Tại đây ông M. được bác sĩ truyền nước.

Tuy nhiên, khi vừa cắm dây truyền nước được khoảng 10 phút, ông M. bắt đầu tím tái, tử vong đột ngột.

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Phòng khám nơi bệnh nhân tử vong - Ảnh: Tuổi Trẻ

Dẫn tin từ Tiền Phong, theo bác sĩ Nguyễn Xuân Ái - chủ phòng khám này cho biết, bệnh nhân M. có tiền sử bị bệnh xơ gan, tiểu đường, trước khi đến truyền nước tại phòng khám thì anh M. đã ốm mấy ngày trước, khi bệnh nhân được truyền nước khoảng 10 phút là có dấu hiệu tím tái và tử vong sau đó. Qua xét nghiệm người này bị mắc COVID-19.

Công an thị trấn Phố Châu cho biết, bệnh nhân mắc bệnh nền nặng, nhiễm COVID-19. Sau sự việc, công an đã xuống phòng khám để nắm tình hình nhưng bệnh nhân mắc bệnh nền nặng, người nhà không có yêu cầu gì.

Hiện người nhà đã đưa thi thể nạn nhân về nhà tổ chức an táng.

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