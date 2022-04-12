Lực lượng chức năng huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định tiếp tục huy động lực lượng tìm kiếm học sinh bị nước cuốn trôi khi đi tắm biển.
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Theo Người Lao Động, sáng này 12/4, ông Trương Ngọc Hoàng, Chủ tịch UBND xã Mỹ Thọ, cho biết các lực lượng chức năng vẫn đang phối hợp với bà con ngư dân tìm kiếm thi thể nam sinh tắm biển bị sóng cuốn trôi mất tích.
Thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ chiều 11/4, 4 học sinh đang học lớp 12 tại một trường THPT ở xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ đến bãi Bàng tắm biển. Tại đây, trong lúc bơi lội thì 2 trong số 4 học sinh này bị sóng cuốn ra xa và chết đuối.
Theo Zing News, nạn nhân được xác định là N.T.T.Tr. (ngụ thôn An Hòa, xã Mỹ Chánh) và N.V.A. (ngụ thôn An Lương, xã Mỹ Chánh). Sau khi phát hiện vụ việc, người dân đã tìm được thi thể của em Tr. và bàn giao cho gia đình để đưa về nhà lo hậu sự. Riêng thi thể của A. vẫn đang được tìm kiếm.
Theo người dân địa phương, mùa này sóng biển ở khu vực bãi Bàng không lớn nhưng thường có dòng nước cuốn, dễ xảy ra tai nạn khi tắm biển.