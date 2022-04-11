Mới đây nhất, Giám đốc Bệnh viện Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, ông Nguyễn Văn Hương cho biết, tình trạng của những bệnh nhân trong vụ việc đuối nước ở Vũng Tàu đều đã qua cơn nguy kịch và đang tiền hành điều trị để hồi phục sức khỏe.

Cụ thể theo báo VOV, bác sĩ Nguyễn Văn Hương, Giám đốc Bệnh viện Bà Rịa, sáng ngày 10/3 bệnh viện có tiếp nhận cấp cứu 4 bệnh nhân bị đuối nước, trong đó có 1 người rất nguy kịch.

Thông tin ban đầu được xác nhận,vào tối ngày 9/4, nhóm người gồm 10 người ở TP.HCM, trong đó có 4 bệnh nhân trên đến khu du lịch ở xã Phước Tỉnh, huyện, Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thuê phòng ở để chơi lễ.

Du khách và người dân địa phương cứu vớt 4 du khách bị đuối nước ở Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh: VOV

Khoảng 8h ngày 10/4, cả nhóm 5 người này đã quyết định đi tắm biển. Tuy nhiên, vì sóng to nên bảo vệ đã ngăn cản và không cho họ xuống tắm biển vì sẽ rất nguy hiểm nhưng cả nhóm đã quyết định đi đến bãi tắm cách đó 100m để chụp ảnh, tắm biển và do bãi tắm mà 5 người này chọn có độ sâu cao, cộng thêm không biết bơi đã khiến cho cả 5 rơi vào tình trạng bị sóng biển kéo ra xa bờ.

Dẫn theo nguồn tin từ Tuổi trẻ, thời điểm mà những người này gặp nạn, trung úy Thái Ngô Hiếu đi cùng gia đình nghỉ lễ tại bãi tắm gần đó nghe tiếng kêu cứu liền chạy tới khu vực có người bị nạn rồi lao xuống biển tìm kiếm và kéo được nhiều nạn nhân lên bờ.

Trung úy Hiếu cấp cứu cho một nạn nhân - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Khi phát hiện một số nạn nhân trong tình trạng bất tỉnh, tay chân tím tái, trung úy Hiếu đã tiến hành sơ cứu ban đầu, hô hấp nhân tạo, bóp tim ngoài lồng ngực cứu sống được các nạn nhân này.

Bệnh viện Bà Rịa cho biết, trong ngày hôm qua có 1 bệnh nhân xã xuất viện, 2 bệnh nhân được người nhà xin chuyển về TP.HCM tiếp tục điều trị. Sáng nay, bệnh nhân nguy kịch (ngộp nước, thiếu oxy não), tình trạng sức khoẻ đã ổn định các bác sĩ tiếp tục điều trị.

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