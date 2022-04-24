Trong biên bản tường trình về vụ việc được ông Ân cung cấp, chị H viết: ''Tôi và anh H. T. T. sống chung với nhau như vợ chồng từ cuối năm 2020 đến 15/12/2021 thì không sống chung với nhau nữa.

Vừa qua, đoạn clip người chồng đánh đập vợ dã man được lan truyền trên mạng xã hội gây ra nhiều bức xúc, phẫn nộ. Liên quan đến vụ việc này, trao đổi với Infonet/Vietnamnet, chiều 23/4, ông Nguyễn Trọng Ân - Chủ tịch UBND thị xã Bến Cát (Bình Dương) cho biết: “Sau khi có thông tin phản ánh, ông đã chỉ đạo phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương khẩn trương vào xác minh. Qua kiểm tra tại địa bàn, phường Thới Hòa đã mời chị V.T.H (SN 1987, hộ khẩu thường trú ở khu phố 1, phường Tân An, Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) đến cơ quan chức năng của phường làm biên bản tường trình về vụ việc”.

Vụ việc xảy ra tại nhà thuê, đường DHA1, Thới Hòa, Bến Cát, Bình Dương. Sau khi sự việc xảy ra, tôi có điện thoại cho cơ quan công an Thới Hòa, nhưng tôi lại không nói sự việc do có ý định giải quyết nội bộ gia đình.

Lý do: Trong quá trình sinh sống, vào ngày 15/12/2021, anh T. có dùng cây inox phơi đồ để đánh tôi, do nghi ngờ mối quan hệ giữa tôi và một người bạn tên P.

Do nhà có lắp đặt camera nên sự việc tôi bị đánh được ghi lại và lưu giữ, được em gái tôi V.T.B. trích xuất camera đăng lên trang cá nhân.

Về cá nhân việc bị đánh, tôi không có yêu cầu giải quyết và không có yêu cầu thưa kiện gì''.

Trước đó, ngày 20/4, trao đổi với nguồn trên, chị H. cũng tâm sự: "Công việc của em bán quán cà phê và cả bán hàng thuốc online nên thường xuyên cầm điện thoại nhắn tin với khách. Chồng em ghen tuông mù quáng nên mới thường xuyên hành hung vợ như vậy.

Người mà mọi người thắc mắc vì sao không can ngăn kia chính là bố đẻ của em. Ông bị tai biến rất yếu, bị liệt một bên tay. Vì bố, vì con mà em cam chịu cố sống, đã nhiều lần anh ấy hành hung em rồi. Đang đi giữa đường cũng dừng lại đánh. Tất cả chỉ là do ghen tuông mù quáng mà thôi. Em cố cam chịu nhưng bây giờ mọi chuyện vượt quá sức chịu đựng, em muốn dừng lại".

Chị H. làm bản tưởng trình tại cơ quan chức năng - Ảnh: Infonet/Vietnamnet

Theo Pháp luật và bạn đọc thông tin về nội dung đoạn camera lan truyền gây xôn xao, cụ thể người vợ và 3 con nhỏ đang nằm ở phòng khách, không rõ vì lý do gì, khi người vợ đang sử dụng điện thoại, người chồng đã bất ngờ đánh mạnh vào mặt và chửi bới bằng nhiều từ ngữ thô tục. Ban đầu, người vợ không hề chống đối mà chỉ nằm im ôm đầu.

Nhưng sau liên tiếp những cú đập mạnh vào đầu, người phụ nữ này mới chống cự yếu ớt bằng cách dùng chân đạp phía người chồng. Nhưng điều này càng khiến chồng nóng nảy và đánh đập cô dã man hơn.

Không chỉ dừng lại ở việc dùng tay đánh vào mặt, người chồng còn dùng chân đá mạnh vào đầu. Tiếng động mạnh cùng tiếng gào khóc của người vợ đã khiến những đứa con giật mình tỉnh dậy. Cảnh tượng này đã khiến những đứa trẻ không khỏi hoảng sợ. Một người đàn ông sau đó đã xuất hiện nhưng không hề can ngăn hành động của người chồng.... Đoạn clip sau khi chia sẽ đã nhận được sự quan tâm của đông đảo dư luận.