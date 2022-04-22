Vụ chồng 'triển võ' vun vút vào người vợ ở Bình Dương: Cơ quan chức năng đã lên tiếng

Ông Phan Thanh Thảo – Chủ tịch UBND phường nói "chưa nắm được thông tin vụ việc" và tiếp nhận thông tin ông sẽ cho các cơ quan chức năng trên địa bàn tiến hành điều tra, làm rõ về vụ việc, khi có thông tin sẽ thông báo sau.

Liên quan đến đoạn clip chồng đánh vợ dã man trước mặt 3 con, được biết, sự việc xảy ra ở phường Thới Hòa (thị xã Bến Cát, Bình Dương ). Theo Infonet/ Vietnamnet, ông Nguyễn Trọng Ân, Chủ tịch UBND thị xã Bến Cát, Bình Dương cho hay đã nhận được thông tin phản ánh và sẽ chỉ đạo các lực lượng chức năng nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ.

Như đã đưa tin trước đó, cũng theo fonet/ Vietnamnet, chia sẻ về sự việc, chị V.T.H - người phụ nữ bị đánh trong clip buồn bã tâm sự: "Công việc của em bán quán cà phê và cả bán hàng thuốc online nên thường xuyên cầm điện thoại nhắn tin với khách. Chồng em ghen tuông mù quáng nên mới thường xuyên hành hung vợ như vậy".

Vị Chủ tịch phường Thới Hòa (thị xã Bến Cát, Bình Dương) cũng xin thông tin số nhà nơi xảy ra sự việc và tên người bị hại để thuận tiện trong quá trình xác minh.

Vừa tâm sự với phóng viên, H. vừa nức nở khóc: "Người đàn ông chứng kiến việc em bị đánh mà mọi người thắc mắc vì sao không can ngăn kia chính là bố đẻ của em. Ông bị tai biến rất yếu, bị liệt một bên tay.

Vì bố, vì con mà em cam chịu cố sống, đã nhiều lần anh ấy hành hung em rồi. Đang đi giữa đường cũng dừng lại đánh. Tất cả chỉ là do ghen tuông mù quáng mà thôi. Em cố cam chịu nhưng bây giờ mọi chuyện vượt quá sức chịu đựng, em muốn dừng lại".

Về phía người chống, anh cho viết: "Tôi biết hành vi đánh vợ là sai. Khi xem lại clip tôi cũng biết chỉ có người đàn ông tồi mới đánh vợ dã man như vậy, lại trước mặt con cái. Nguyên nhân là do tôi đã không kiềm chế được, có quá nhiều mâu thuẫn và hiểu lầm giữa hai vợ chồng khiến tôi hành động như vậy. Trước đây tôi đã cảnh cáo cô ấy nhiều lần rồi".

Thanh móc sắt gắn tường dùng để treo đồ đạc, quần áo đã trở thành hung khí đánh vợ của người đàn ông hung hãn - Ảnh: Infonet/Vietnamnet

Trước đó, theo Pháp luật và bạn đọc thông tin về nội dung đoạn camera lan truyền gây xôn xao, cụ thể người vợ và 3 con nhỏ đang nằm ở phòng khách, không rõ vì lý do gì, khi người vợ đang sử dụng điện thoại, người chồng đã bất ngờ đánh mạnh vào mặt và chửi bới bằng nhiều từ ngữ thô tục. Ban đầu, người vợ không hề chống đối mà chỉ nằm im ôm đầu.

Nhưng sau liên tiếp những cú đập mạnh vào đầu, người phụ nữ này mới chống cự yếu ớt bằng cách dùng chân đạp phía người chồng. Nhưng điều này càng khiến chồng nóng nảy và đánh đập cô dã man hơn.

Không chỉ dừng lại ở việc dùng tay đánh vào mặt, người chồng còn dùng chân đá mạnh vào đầu. Tiếng động mạnh cùng tiếng gào khóc của người vợ đã khiến những đứa con giật mình tỉnh dậy. Cảnh tượng này đã khiến những đứa trẻ không khỏi hoảng sợ. Một người đàn ông sau đó đã xuất hiện nhưng không hề can ngăn hành động của người chồng.... Đoạn clip sau khi chia sẽ đã nhận được sự quan tâm của đông đảo dư luận.