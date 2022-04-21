Người phụ nữ trong đoạn clip bị chồng 'triển võ' vun vút vào người hé lộ nguyên nhân đầy xót xa?

Liên quan đến vụ việc này, theo thông tin của Infonet/ Vietnamnet, được biết, vụ việc xảy ra lúc 21h30 ngày 15/12/2021 (cách đây 4 tháng) tại một căn nhà trọ ở Bình Dương. Em gái của người phụ nữ bị đánh đập trong đoạn clip chia sẻ, chị chính là người đăng tải đoạn clip vì thấy chị gái mình bị chồng hành hung dã man. Chị cho biết thêm: "Người đàn ông này luôn kiếm chuyện ghen tuông, cho rằng người đàn bà này ngoại tình nên đánh đập. Đánh rất nhiều lần mà chị này vẫn giấu. Vì người nhà nghi ngờ lén lắp camera nên mới biết được sự vụ này".

Mới đây, trên mạng xã hội, một đoạn clip dài hơn 5 phút được lan truyền ghi lại hình ảnh chồng đánh vợ dã man trước mặt 3 con nhỏ đang được lan truyền rộng rãi gây nhiều sự chú ý của dư luận. Đoạn clip ngay sau đó thu hút hàng trăm nghìn lượt chia sẻ, bình luận và bày tỏ cảm xúc phẫn nộ.

Chị V.T.H - người phụ nữ bị chồng hành hung trong đoạn clip buồn bã tâm sự: “Công việc của em bán quán cà phê và cả bán hàng thuốc online nên thường xuyên cầm điện thoại nhắn tin với khách. Chồng em ghen tuông mù quáng nên mới thường xuyên hành hung vợ như vậy. Nếu thực sự có chuyện gì mờ ám em đã xóa bỏ, che giấu những tin nhắn đó chứ không việc gì để cho chồng đọc cả.

Người mà mọi người thắc mắc vì sao không can ngăn kia chính là bố đẻ của em. Ông bị tai biến rất yếu, bị liệt một bên tay. Chúng em còn có 1 con trai nhỏ đang ngủ trên võng, 2 con đang nằm dưới nền nhà. Vì thế lúc mới bị đánh em không muốn làm ầm ĩ lên, sợ bố và các con thức giấc. Chồng em về quê ăn giỗ bà nội, say rượu lại kiếm cớ đánh vợ, em đã nói khi nào tỉnh rượu thì nói mà anh không nghe...

Vì bố, vì con mà em cam chịu cố sống, đã nhiều lần anh ấy hành hung em rồi. Đang đi giữa đường cũng dừng lại đánh. Tất cả chỉ là do ghen tuông mù quáng mà thôi. Em cố cam chịu nhưng bây giờ mọi chuyện vượt quá sức chịu đựng, em muốn dừng lại".

Liên hệ với anh H.T.T - người chồng đánh vợ dã man trong clip, anh T. nói: “Tôi biết hành vi đánh vợ là sai. Khi xem lại clip tôi cũng biết chỉ có người đàn ông tồi mới đánh vợ dã man như vậy, lại trước mặt con cái. Nếu có cơ hội quay trở lại, tôi sẽ không bao giờ làm như vậy. Nhưng nguyên nhân là do tôi đã không kiềm chế được, có quá nhiều mâu thuẫn và hiểu lầm giữa hai vợ chồng khiến tôi hành động như vậy. Trước đây tôi đã cảnh cáo cô ấy nhiều lần rồi".

Anh T. cho biết thêm, hiện tại anh đang liên hệ với cô chú ruột bên vợ để nhờ người lớn đứng ra dàn xếp, giải quyết vụ việc: "Mong rằng vợ chồng sẽ ngồi lại với nhau bàn bạc để giải quyết vấn đề. Nếu không thống nhất được thì đường ai nấy đi trong êm đẹp chứ để lùm xùm khắp mạng xã hội như hiện nay thực sự anh cũng không muốn”.

Thanh móc sắt gắn tường dùng để treo đồ đạc, quần áo đã trở thành hung khí đánh vợ của người đàn ông hung hãn - Ảnh: Infonet/Vietnamnet

Trước đó, theo Pháp luật và bạn đọc thông tin về nội dung đoạn camera lan truyền gây xôn xao, cụ thể người vợ và 3 con nhỏ đang nằm ở phòng khách, không rõ vì lý do gì, khi người vợ đang sử dụng điện thoại, người chồng đã bất ngờ đánh mạnh vào mặt và chửi bới bằng nhiều từ ngữ thô tục. Ban đầu, người vợ không hề chống đối mà chỉ nằm im ôm đầu.

Nhưng sau liên tiếp những cú đập mạnh vào đầu, người phụ nữ này mới chống cự yếu ớt bằng cách dùng chân đạp phía người chồng. Nhưng điều này càng khiến chồng nóng nảy và đánh đập cô dã man hơn.

Không chỉ dừng lại ở việc dùng tay đánh vào mặt, người chồng còn dùng chân đá mạnh vào đầu. Tiếng động mạnh cùng tiếng gào khóc của người vợ đã khiến những đứa con giật mình tỉnh dậy. Cảnh tượng này đã khiến những đứa trẻ không khỏi hoảng sợ. Một người đàn ông sau đó đã xuất hiện nhưng không hề can ngăn hành động của người chồng.

Người vợ sau đó đã bất lực cầu cứu đứa con gái nhờ gọi điện cho cảnh sát. Người chồng đã lớn tiếng đuổi vợ đi. Lúc này, giữa 2 người có lời qua tiếng lại khiến người đàn ông này càng giận dữ và dùng một chiếc cây dài gần đó liên tiếp đánh đập.

Hiện, đoạn clip chồng đánh vợ dã man này vẫn đang gây phẫn nộ trong dư luận. Nhiều người cho biết, dù không biết lý do dẫn đến việc hành hung là gì nhưng hành động vũ phu của người đàn ông là không thể chấp nhận được, đặc biệt là còn trước mặt các con nhỏ.