"Qua vận động của cơ quan chức năng, gia đình đã đưa ông B. ra đầu thú. Công an vẫn đang làm việc, lấy lời khai của ông B. để tiếp tục điều tra vụ việc" - ông Lắm cho hay.

Liên quan đến vụ thiếu nữ 16 tuổi bị đánh dập lách, gãy xương sườn, theo Dân Trí, ông Phạm Văn Lắm - Chủ tịch UBND xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi - cho biết, ông Nguyễn Chí B., người đánh nạn nhân đã ra cơ quan công an xã đầu thú.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, D.T.N.H. được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu cấp cứu. Riêng, ông B. bỏ trốn khỏi địa phương.

Như đã đưa tin trước đó, theo VTC News, vào chiều ngày 15/4, giữa D.T.N.H. (16 tuổi) xảy ra xích mích với cha dượng là ông N.C.B. cùng trú tại xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi (tỉnh Bạc Liêu). Trong lúc cự cãi, ông B. có dùng ống tuýp sắt (dài khoảng 30 cm) đánh vào người khiến H. bất tỉnh.

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu, D.T.N.H. nhập viện trong tình trạng có vết thương ở đầu, dập lá lách, gãy xương sườn. Hiện, vụ việc đã được giao cho cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Tiền Phong, chị H.K.X. (38 tuổi, mẹ của em H.) cho biết, trước giờ, giữa B. và cháu H. có xảy ra xích mích, nhưng không đến nỗi đánh nhau.

"Mấy lần trước là do có tôi ở nhà can ngăn, nhưng lần này xảy ra như vậy... Tôi cũng chưa biết phải làm sao, giá như tôi có ở nhà lúc đó" - chị X. nói.

Sức khỏe cháu H. dần ổn định - Ảnh: Tiền Phong

Chị X. kể: "Hôm H. bị đánh, tôi lên xã để làm giấy tờ. Khi đó, 3 đứa con gái cùng ở nhà với B. Tôi nghe bà con gần nhà nói lại là hôm đó giữa B. và H. có lời qua tiếng lại rồi dẫn đến đánh nhau. Khi hay tin, tôi chạy về nhà thì thấy con đã ngất xỉu. Tôi cùng người nhà đưa cháu đến Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Lợi để chữa trị vết thương".

Chiều 19/4, lãnh đạo UBND xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi cho biết, hiện sức khỏe em H. đã ổn định.

Lãnh đạo xã Châu Thới không xác tín thông tin cho rằng B. có dấu hiệu bệnh tâm thần. "Tôi cũng có nghe là B. có hưởng bảo trợ xã hội ở Vĩnh Long, nhưng chưa xác định chính xác. Còn tại địa phương thì hằng ngày B. vẫn hoạt động bình thường, đi làm thuê” - vị lãnh đạo này thông tin thêm.

Được biết, cha ruột của em H. đã mất. Còn B. về sống với gia đình em H. khoảng 2 năm nay.