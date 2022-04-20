Vụ thiếu nữ 16 tuổi bị cha dượng đánh dập lá lách, gãy xương sườn: Người mẹ nói gì về hôm xảy ra vụ việc?

Xã hội 20/04/2022 09:04

"Khi hay tin, tôi chạy về nhà thì thấy con đã ngất xỉu. Tôi cùng người nhà đưa cháu đến Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Lợi để chữa trị vết thương” - mẹ của nạn nhân cho biết.

Liên quan đến vụ thiếu nữ 16 tuổi bị cha dượng đánh dập lá lách, gãy xương sườn, ngày 19/4, trao đổi với báo Tiền Phong, chị H.K.X. (38 tuổi) - mẹ của em H. chia sẻ về hoàn cảnh gia đình, chị có 2 người con gái với chồng cũ (trong đó H. là con gái lớn). Cách đây khoảng 4 năm, thông qua mai mối, chị và N.C.B. (cha dượng của H.) quen biết nhau rồi tổ chức tiệc cưới nhưng không đăng ký kết hôn.

Sau khi cưới, B. về quê vợ ở xã Châu Thới sinh sống. Trong quá trình chung sống, B. và chị X. có một đứa con chung (may gần 8 tháng tuổi). Hằng ngày, B. đi phụ hồ để nuôi 4 mẹ con. Chị X. bộc bạch: “Thấy hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, eo hẹp, tôi bảo cháu H. ở nhà giữ em, để tôi đi làm phụ giúp chồng lo cho các con”.

Sau đó, chị xin vào làm ở một công ty may gần nhà để tiện lo cơm nước cho các con. Thu nhập hàng ngày cũng đủ trang trải cuộc sống. Chị X. cho biết thêm, trước giờ, giữa B. và cháu H. có xảy ra xích mích nhưng không đến nỗi đánh nhau.

“Mấy lần trước là do có tôi ở nhà can ngăn nhưng lần này xảy ra như vậy... Tôi cũng chưa biết phải làm sao, giá như tôi có ở nhà lúc đó” - chị X. nói.

Chị X. kể: “Hôm H. bị đánh, tôi lên xã để làm giấy tờ. Khi đó, 3 đứa con gái cùng ở nhà với B. Tôi nghe bà con gần nhà nói lại là hôm đó giữa B. và H. có lời qua tiếng lại rồi dẫn đến đánh nhau. Khi hay tin, tôi chạy về nhà thì thấy con đã ngất xỉu. Tôi cùng người nhà đưa cháu đến Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Lợi để chữa trị vết thương”.

Vụ thiếu nữ 16 tuổi bị cha dượng đánh dập lá lách, gãy xương sườn: Người mẹ nói gì về hôm xảy ra vụ việc? - Ảnh 1
Sức khỏe cháu H. dần ổn định - Ảnh: Tiền Phong

Chiều 19/4, lãnh đạo UBND xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi cũng thông tin về tình hình sức khỏe em H. đã ổn định. Lãnh đạo không xác tín thông tin cho rằng B. có dấu hiệu bệnh tâm thần. "Tôi cũng có nghe là B. có hưởng bảo trợ xã hội ở Vĩnh Long, nhưng chưa xác định chính xác. Còn tại địa phương thì hằng ngày B. vẫn hoạt động bình thường, đi làm thuê” - vị lãnh đạo này thông tin thêm.

Được biết, cha ruột của em H. đã mất nên B. về sống với gia đình em H. khoảng 2 năm nay. Liên quan đến vụ việc trên, Chủ tịch UBND xã Châu Thới Phạm Văn Lắm cho biết, Công an xã Châu Thới phối hợp với đội nghiệp vụ Công an huyện Vĩnh Lợi đang điều tra, xác minh làm rõ để có hướng xử lý tiếp theo.

Vụ thiếu nữ 16 tuổi bị cha dượng đánh dập lá lách, gãy xương sườn: Người mẹ nói gì về hôm xảy ra vụ việc? - Ảnh 2
Em H. bị ông B. đánh gây thương tích ở đầu - Ảnh: Thanh Niên

 

Trước đó, theo báo Thanh Niên đưa tin, chiều 15/4, giữa em H. và ông B. có xảy ra mâu thuẫn trong sinh hoạt gia đình. Trong lúc cự cãi, ông B. dùng chày đập nước đá ném vào vùng xương sườn của em H. Em H. bỏ chạy nhưng bị vấp ngã liền bị ông Bạc tiếp tục dùng chày đánh vào vùng đầu, bụng dẫn đến bất tỉnh. Phát hiện sự việc, người nhà tức tốc đưa H. vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu cấp cứu. Còn ông B. bỏ trốn khỏi địa phương.

Theo thông tin từ Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu, em H. nhập viện trong tình trạng rất nguy kịch đến tính mạng. Qua chẩn đoán, chụp CT, chụp X-Quang, siêu âm phát hiện cháu H. bị chấn thương vùng đầu, dập lá lách và bị gãy xương sườn số 9. 

 

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Sau khi đánh bất tỉnh con gái 16 tuổi của người tình, thủ phạm đã bỏ trốn khỏi hiện trường vụ án. Nạn nhân được xác định có nhiều vết thương ở đầu, dập lá lách và gãy một xương sườn.

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