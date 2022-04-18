Sau khi đánh bất tỉnh con gái 16 tuổi của người tình, thủ phạm đã bỏ trốn khỏi hiện trường vụ án. Nạn nhân được xác định có nhiều vết thương ở đầu, dập lá lách và gãy một xương sườn.

Báo Pháp Luật đưa tin, lãnh đạo xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu vào ngày 18/4 đã xác nhận vụ việc một người đàn ông đã ra tay đánh con gái của người tình đến mức phải nhập viện cấp cứu. Nạn nhân trong vụ án được xác định là bé gái D.T.N.H. 16 tuổi (ngụ ấp Công Điền, xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi).

Ấp Công Điền, xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu, nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Dân Trí

Trước đó, vào chiều ngày 15/4, H. có xảy ra xích mích với ông N.C.B. (42 tuổi, là người tình của mẹ H. và sống chung nhà). Sau đó, ông B. có dùng một ống sắt đánh nhiều lần vào người và đầu của H. khiến em bất tỉnh sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường. May thay, người nhà H. đã phát hiện kịp thời và đưa em đi cấp cứu tại bệnh viện địa phương.

Tại bệnh viện, H. được xác định có vết thương ở đầu, dập lá lách, gãy một xương sườn. Hiện tại, tình trạng của H. đã ổn định nhiều. Bên cạnh đó, nhiều người nhà nạn nhân cho rằng ông H. có dấu hiệu bệnh về thần kinh.

Cận cảnh vết thương trên đầu của em H. - Ảnh: Dân Trí

Ông ngoại của H. chia sẻ với Dân Trí rằng, con gái ông là chị H.K.X. có hai con với người chồng đã mất, trong đó H, là con gái lớn. Trong vòng 2 năm trở lại đây, chị X. và ông B. sống chung với nhau như vợ chồng. Ông nói: "Tôi đề nghị các ngành chức năng xử lý việc cháu bị đánh theo quy định của pháp luật".

Cũng theo Dân Trí, Chủ tịch UBND xã Châu Thới, ông Phạm Văn Lắm cho biết cơ quan vẫn đang tiếp tục củng cố hồ sơ vụ án để phục vụ điều tra.

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