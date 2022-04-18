Vụ nam thanh niên bị đâm gục trong nhà nghỉ tại TP.HCM: Diễn ra ngay trước mặt mẹ của nạn nhân

Xã hội 18/04/2022 14:38

Liên quan tới vụ nam thanh niên bị đâm trong nhà nghỉ tại TP.HCM, án mạng diễn ra trong tích tắc ngay trước mặt mẹ của nạn nhân.

Ngày 18-4, thông tin trên báo Tuổi Trẻ, Công an quận 12, TP.HCM cho biết đang phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan điều tra vụ án mạng xảy ra tại một căn nhà ở phường Tân Thới Hiệp khiến một người chết.

Vụ nam thanh niên bị đâm gục trong nhà nghỉ tại TP.HCM: Diễn ra ngay trước mặt mẹ của nạn nhân - Ảnh 1

Lực lượng chức năng tại hiện trường - Ảnh: Tuổi Trẻ

Nạn nhân được xác định là nam thanh niên tên P.T.V. (SN 1995, ngụ đường Tân Thới Hiệp 9, quận 12, TP HCM). Cũng theo lực lượng Công an quận 12 cho biết thêm, án mạng được diễn ra ngay thời điểm mẹ nạn nhân cũng có mặt ở đó. 

 

Dẫn theo nguồn tin từ báo Tiền Phong, Trước đó, tối 17/4, nam thanh niên ngoài 20 tuổi chạy xe máy hiệu Winner màu đỏ đến ngôi nhà trên đường Tân Thới Hiệp 09, phường Tân Thới Hiệp, quận 12, TPHCM.

Một lúc sau, nam thanh niên cũng vội vã chạy ra ngoài lên xe rời khỏi căn nhà, trên người có dính nhiều vết máu. Cùng lúc, mẹ của nạn nhân chạy ra kêu gọi người dân đưa con trai mình đi cấp cứu vì mất máu quá nhiều. Tuy nhiên, nạn nhân đã qua đời sau đó không lâu trên đường đi cấp cứu vì vết thương quá nặng.

Vụ nam thanh niên bị đâm gục trong nhà nghỉ tại TP.HCM: Diễn ra ngay trước mặt mẹ của nạn nhân - Ảnh 2
Lực lượng chức năng điều tra vụ việc - Ảnh: Tiền Phong

Người dân cho hay, nghi phạm là bạn của nạn nhân. Chiều 17/4, người này chạy xe máy đến nhà nói chuyện với nạn nhân sau đó xảy ra án mạng.

Ngay sau khi nắm bắt được thông tin, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khám nghiệm hiện trường, thu thập bằng chứng để làm rõ vụ việc trên. 

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