Chi tiền triệu tiêm filler nâng mũi tại spa gần nhà thử xem có hợp khuôn mặt, người phụ nữ suýt mù mắt

Chị A. cho biết, do mũi thấp nên muốn nâng mũi cho cao hơn vì thế chị có tâm sự với người quen và được giới thiệu đến một spa gần nhà để thực hiện. Tại đây, chị được nhân viên tư vấn rằng nên tiêm filler trước xem có hợp với khuôn mặt không rồi sẽ thực hiện nâng mũi sau. Nghe vậy nên chị đồng ý thực hiện với giá là 800.000đ/ 1cc.

Theo Infonet/ Vietnamnet đưa tin, ngày 11/4, Khoa Phẫu thuật Tạo hình và Thẩm mỹ - Bệnh viện Bưu điện tiếp nhận trường hợp một bệnh nhân gặp biến chứng sau tiêm filler làm đẹp . Cụ thể, bệnh nhân là N.T.T.A (39 tuổi) trú tại Hà Nội nhập viện trong tình trạng sưng nề, tím da đầu mũi và trán, da phỏng rộp mụn thấm dịch. Đồng thời, bệnh nhân còn có biểu hiện hoa mắt, chóng mặt.

Sau khi thăm khám, Ths.Bs Hoàng Mạnh Ninh – Trưởng Khoa Phẫu thuật Tạo hình và Thẩm mỹ - Bệnh viện Bưu điện chuẩn đoán, chị A. có biểu hiện của tình trạng hoại tử da vùng mũi do tiêm chất làm đầy. Nếu không vào viện nhanh sẽ gây ra biến chứng nặng hơn như mù mắt, mất thị lực...

Trong quá trình tiêm, chị A. thấy đau và tê vùng quanh mũi, miệng nhưng được nhân viên trấn an rằng đó là biểu hiện bình thường. Tuy nhiên, sau 2 ngày thì không những tình trạng trên không khỏi mà da phỏng rộp và nổi mụn thấm dịch nhiều hơn. Do quá sợ hãi, lúc này chị quyết định đến bệnh viện để chữa trị.

Ngay sau đó, bệnh nhân được các bác sĩ chỉ định tiêm thuốc giải nhằm làm tan filler trước tiên, sau đó điều trị bằng thuốc kháng sinh, kháng viêm và chăm sóc vết thương hàng ngày.

Dù các bác sĩ đã rất nhiều lần cảnh báo nguy hiểm khi tiêm filler giá “bèo” tại các cơ sở không đảm bảo nhằm làm đẹp nhưng nhiều người vẫn bất chấp coi thường sức khỏe tính mạng của mình…

Không chỉ vậy, thời gian gần đây, các bệnh viện còn thường xuyên tiếp nhận nhiều ca biến chứng sau làm đẹp bằng filler tại các spa, quán cắt tóc gội đầu, nhà riêng,... Theo các bác sĩ, biến chứng cấp tính của việc tiêm filler không đúng là tiêm vào mạch máu gây đau nhức. Chất filler đi sâu hơn nữa làm cho mờ mắt, mù mắt, hoại tử da một vùng.

Ths.Bs Hoàng Mạnh Ninh khuyến cáo, làm đẹp là nhu cầu chính đáng của chị em phụ nữ, nhưng làm thể nào để đảm bảo sức khỏe cho bản thân là điều người dân nên hết sức lưu ý. Việc làm đẹp phải được thực hiện bởi các bác sĩ chuyên khoa về phẫu thuật thẩm mỹ, có chứng chỉ hành nghề, tại cơ sở có giấy phép hoạt động về lĩnh vực thẩm mỹ.

Ngoài ra, thay vì sử dụng filler chỉ để xem có hợp với mặt mình không thì khách hàng nên thực hiện phẫu thuật nâng mũi tại các cơ sở y tế uy tín.

Tương tự trường hợp bà A. cũng đang được bác sĩ thăm khám - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Tương tự với trường hợp của chị, theo thông tin của Tuổi trẻ, sáng 12/4, khoa phẫu thuật hàm mặt tạo hình và thẩm mỹ, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết cũng cấp cứu thành công một ca mất thị giác sau khi tiêm filler nâng mũi.

Theo chia sẻ của bà B., bà tiêm filler nâng mũi tại chỗ người quen ở địa phương nên khá tin tưởng. Tuy nhiên, sau khi tiêm khoảng 10-15 phút, khi tiến hành nắn sống mũi, bà bắt đầu có biểu hiện nóng đầu, hoa mắt, chóng mặt, xuất hiện co giật. Ngay sau đó, bà B. được người này tiêm thuốc giải nhằm làm tan filler đã tiêm. Sau 4 tiếng từ khi tiêm filler, bà được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện.

Sau 10 ngày điều trị tích cực, đến nay bệnh nhân tỉnh táo, giao tiếp được, thi thoảng có cơn đau đầu. Mắt trái từ mất thị giác hoàn toàn đã dần cảm nhận được ánh sáng khi chiếu đèn.