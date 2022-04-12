Một phụ nữ ở Hà Nội lên cơn co giật, nguy cơ mất thị giác sau khi tiêm filler nâng mũi tại spa

Sau tiêm filler nâng mũi 10 phút tại một spa của người quen, một người phụ nữ 47 tuổi (Chương Mỹ, Hà Nội) đã có biểu hiện nóng đầu, hoa mắt, co giật, mất toàn bộ thị lực bên trái.

Theo chia sẻ thông tin từ Công an nhân dân online, vào sáng ngày 12/4, PGS.TS Nguyễn Hồng Hà, Trưởng Khoa Phẫu thuật tạo hình – Thẩm mỹ Bệnh viện Việt Đức thông tin về trường hợp một bệnh nhân nữ gặp phải biến chứng sau tiêm filler nâng mũi mà Bệnh viện đang điều trị. Cụ thể, bệnh nhân nữ 47 tuổi (trú tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội) vào cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức vào ngày 2/4 trong tình trạng nghiêm trọng, mất hoàn toàn thị lực bên trái, đau đầu, co giật. Theo lời kể của bệnh nhân, sáng cùng ngày, bệnh nhân đến spa để nâng mũi bằng cách tiêm filler. Nhân viên tiêm cho bệnh nhân là người quen nên chị khá tin tưởng. Tuy nhiên, 10 phút sau tiêm, khi nhân viên đang nắn mũi, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng nóng đầu, hoa mắt chóng mặt, co giật. Lúc này, mắt trái của bệnh nhân đã không nhìn thấy gì.

Nữ bệnh nhân vào viện với mắt trái mất toàn bộ thị lực - Ảnh: Tuổi Trẻ online Mặc dù nhân viên tiêm thuốc giải cho bệnh nhân nhưng không đỡ thì đã đưa người bệnh đến Bệnh viện huyện truyền dịch nhưng không hiệu quả. Bệnh nhân tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, nhưng tình trạng càng nặng hơn. Sau đó bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Việt Đức. Theo nhận xét của PGS Nguyễn Hồng Hà, đây là trường hợp khó, bệnh nhân lớn tuổi, sau khi tai biến tự tiêm thuốc giải tại nhà, chuyển 2 bệnh viện mới đến Việt Đức nên thời gian đến viện muộn. Vị bác sĩ nhận định: "Tiên lượng của bệnh nhân về thị lực dè dặt. Mắt trái bệnh nhân nề, xung huyết, không động đậy, đồng tử giãn toàn bộ. Triệu chứng tại chỗ rất nặng và có triệu chứng nghi ngờ toàn thân, chẩn đoán tắc động mạch cấp tính, nghi ngờ tắc mạch não và tắc mạch mắt”.

Bác sĩ kiểm tra phim chụp mạch của nữ bệnh nhân - Ảnh: Công an nhân dân online Theo Tuổi Trẻ Online đưa tin, sau 10 ngày điều trị tích cực, đến nay bệnh nhân tỉnh táo, giao tiếp được, thi thoảng có cơn đau đầu. Mắt trái từ mất thị giác hoàn toàn đã dần cảm nhận được ánh sáng khi chiếu đèn. Bác sĩ Hà chia sẻ: "Đây là dấu hiệu rất đáng mừng vì trên thế giới mỗi năm có cả trăm ca bệnh gặp biến chứng mù mắt sau khi tiêm filler nâng mũi, những ca thành công nhìn lại được ánh sáng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bệnh nhân cần có thời gian theo dõi thêm để biết được mức độ phục hồi mắt". Ngoài ra, bác sĩ Hà cũng khuyến cáo trong trường hợp không may xảy ra tai biến khi làm đẹp, cần cố gắng đưa bệnh nhân đến bệnh viện có chuyên khoa phối hợp để được cấp cứu đa chuyên khoa trong thời gian sớm nhất có thể. Vị bác sĩ khuyến cáo: "Chúng tôi đã tuyên truyền rất nhiều về việc người dân phải lựa chọn cơ sở thẩm mỹ uy tín để thực hiện các thủ thuật làm đẹp. Thế nhưng thời gian gần đây, tuần nào chúng tôi cũng tiếp nhận ca bệnh gặp tai biến, từ tai biến do tiêm filler đến tai biến nhiễm trùng sau mổ".

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