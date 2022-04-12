Mới đây, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến 2 em học sinh tử vong. Được biết, 2 nạn nhân là chị em cùng mẹ khác cha.

Theo Người Lao Động, sáng ngày 14/2, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến 2 em học sinh tử vong. Danh tính các nạn nhân được xác định là em N.T.T. (học sinh lớp 10, Trường THPT Nguyễn Huệ) và em L.H.B. (học sinh lớp 3B, Trường Tiểu học Bế Văn Đàn). 2 em là chị em cùng mẹ khác cha. Ao nước nơi 2 em học sinh tử vong - Ảnh: Người Lao Động Theo báo Sài Gòn giải phóng, qua thông tin ban đầu, vào chiều ngày 11/4, 2 nạn nhân ra bờ hồ sau vườn cắt cỏ cho bò ăn. Tuy nhiên, trong lúc cắt cỏ em B. không may bị trượt chân rơi xuống hồ nước. Thấy em bị nạn, người chị vội vàng nhảy xuống cứu nhưng không thành. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, người dân đi qua khu vực hồ phát hiện hai chị em ở dưới hồ nhưng cả hai đã tử vong.

Gia đình tổ chức tang lễ cho 2 em học sinh - Ảnh: Người Lao Động Ông Trần Viết Lượng, Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Huệ cho biết, hồ nước sâu từ 7-8m, em T. cũng biết bơi nhưng có thể do đuối sức nên cả hai chị em đều đuối nước. Theo Tuổi Trẻ, sau 1 giờ tìm kiếm, thi thể em T. đã được tìm thấy, tối cùng ngày thi thể em B. cũng đã được người dân vớt đưa lên bờ.

Nhiều người đến chia buồn cùng gia đình - Ảnh: Sài Gòn giải phóng Trước đó, tại xã DliêYa (huyện Krông Năng) cũng xảy ra vụ đuối nước khiến 3 em học sinh tử vong. Được biết, em N.T.H.G. (học sinh lớp 8, Trường THCS Ama Trang Lơng), em N.T.N.T. (học sinh lớp 4, Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc - em gái của em G.) và em M.T.D. (học sinh lớp 5 Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc) cùng trú tại xã DliêYa, huyện Krông Năng, rủ nhau ra 1 hồ nước trong buôn để bắt ốc. Trong lúc bắt ốc, các em bị cuốn vào khu vực nước sâu. Người dân phát hiện vụ việc nên đã tìm kiếm, đến chiều tối cùng ngày đã tìm thấy 3 thi thể của các em, bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Xót xa 2 học sinh đuối nước thương tâm khi đi tắm biển ngày nghỉ bù lễ Lực lượng chức năng huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định tiếp tục huy động lực lượng tìm kiếm học sinh bị nước cuốn trôi khi đi tắm biển.

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