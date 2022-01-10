'Tiêm filler má baby' cho gương mặt trông phúc hậu, người phụ nữ bị biến dạng mặt, sưng phù lớn do nhiễm trùng

Theo lời quảng cáo, khi “tiêm má baby” này sẽ khắc phục được những khuyết điểm khuôn mặt như: má hóp, má lõm sâu, gò má cao, mặt gầy hốc hác… tạo khuôn mặt bầu bĩnh, phúc hậu và đáng yêu hơn. Tuy nhiên, chỉ sau tiêm 1 năm, chị nhận thấy vùng má phải bị sưng, xẹp nhiều lần. Cách ngày nhập viện 10 ngày, khối sưng lớn nhiều, gây đau nhức, biến dạng mặt.

Theo thông tin của báo Giao thông, mới đây, một người phụ nữ tên H.T.K.Q. (33 tuổi, ngụ tại Hậu Giang) phải nhập viện thăm khám trong tình trạng nhiễm trùng, áp xe má khá lớn do tiêm chất làm đầy filler. Khai thác tiền sử, được biết, chị từng “tiêm má baby” bằng filler cách đây 2 năm tại 1 cơ sở làm đẹp .

Do đó, bác sĩ sẽ tiến hành rạch khối áp xe vùng má phải qua đường rạch nhỏ khoảng 7 mm trùng nếp nhăn da vùng góc hàm phải để giấu sẹo, hút ra nhiều dịch mủ vàng lợn cợn, vài khối vón cục. Ổ áp xe được đặt dẫn lưu, bơm rửa mỗi ngày kết hợp điều trị kháng sinh, kháng viêm, giảm đau. Sau 5 ngày điều trị, chị được rút dẫn lưu và khâu đóng.

Qua quá trình thăm khám, bác sĩ chẩn đoán đây là trường hợp nhiễm trùng muộn vùng mặt sau tiêm chất làm đầy filler. Nếu không được xử trí kịp thời, ổ áp xe có thể lan rộng gây viêm mô tế bào vùng mặt, hoặc vỡ ra gây sẹo xấu, để lại hậu quả nặng nề về thẩm mỹ .

Khuôn mặt bệnh nhân trước và sau khi điều trị (ảnh phải) - Ảnh: Báo Giao thông

Theo BS Võ Hồng Phúc - Khoa Liên chuyên khoa - Điều trị trong ngày cho biết, tiêm filler là 1 trong những kỹ thuật làm đẹp phổ biến hiện nay vì kỹ thuật ít xâm lấn, không cần nghỉ dưỡng nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro do chất lượng của các loại filler trôi nổi rất khó kiểm chứng. Bên cạnh đó, tiêm sai kỹ thuật vẫn có nguy cơ xảy ra các biến chứng như tắc mạch, nhiễm trùng…

Các trường hợp tai biến trong tiêm filler thường là do chọc mũi tiêm trúng vào mạch máu gây tắc mạch, nguy hiểm hơn nếu tắc động mạch trung tâm võng mạc gây mù mắt. Những ca tai biến này phải điều trị kéo dài, rất khó khăn, không thể phục hồi khuôn mặt như ban đầu mà sẽ để lại sẹo vĩnh viễn, ảnh hưởng lớn đến thẩm mỹ. Một số cơ sở nếu không đảm bảo quy trình thực hiện vô trùng, có thể dẫn đến nhiễm trùng huyết, suy đa tạng và tử vong.

Ngoài ra còn có thể gây biến chứng khác như vón cục chất làm đầy. Bởi một số sản phẩm chất làm đầy có nguồn gốc không rõ ràng, chất lượng kém, có thể gây viêm da kích ứng hay làm vón cục trên mặt tạo thành nhiều nốt cứng dưới da. Người tiêm còn có thể bị sốc phản vệ khi các chất làm đầy này khi đưa vào cơ thể có nguy cơ gây phản ứng sốc phản vệ dẫn đến tử vong…

Vì những lý do trên, khách hàng nên đến các cơ sở thẩm mỹ uy tín để được khám và tư vấn kỹ các sản phẫm làm đẹp phù hợp giúp đạt hiệu quả làm đẹp an toàn và thẩm mỹ.