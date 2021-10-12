Bỏ tiền triệu tiêm filler 'nâng cấp sắc đẹp', thiếu nữ nhận về gương mặt sưng phù, đau nhức dữ dội

Qua khai thác bệnh sử, bác sĩ ghi nhận khoảng 5 tháng trước, cô gái đã tìm đến một cơ sở thẩm mỹ tại quận Phú Nhuận làm đẹp . Tại đây, cô được tư vấn tiêm filler Hàn Quốc với giá 1.700.000 đồng/1cc. Bệnh nhân đã đồng ý tiêm cả 2 bên má tổng cộng khoảng 4cc.

Theo báo Tiền Phong đưa tin, tại bệnh viện Da Liễu vừa tiếp nhận điều trị một trường hợp nữ bệnh nhân tên N.T.T.T. (23 tuổi, ngụ tại Quận 12, TP.HCM). Thời điểm nhập viện, vùng má bên trái của bệnh nhân xuất hiện một khối sưng to gây đau nhức dữ dội.

Tuy nhiên, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội, vùng má trái của bệnh nhân bỗng bị đau nhức, sưng to. Cô đã tự mua nhiều loại thuốc kháng sinh, kháng viêm (không rõ loại) để uống. Thời gian đầu tình trạng sưng phù có giảm nhưng sau khi ngừng thuốc, má trái lại sưng lớn, diễn biến ngày càng nặng.

Gương mặt bệnh nhân bị áp xe, biến dạng sau khi tiêm chất làm đầy hai bên má - Ảnh: Tiền Phong

PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm - Trưởng Đơn vị Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ, Bệnh viện Da Liễu TP.HCM cho biết, kết quả siêu âm cho thấy bệnh nhân có ổ dịch vùng má trái do nhiễm trùng muộn dẫn đến áp xe nên được chỉ định tiểu phẫu giải áp. PGS Hiếu Liêm nói:

“Nguyên nhân gây nhiễm khuẩn muộn có thể do filler là hàng rẻ, trôi nổi, không đảm bảo chất lượng. Cũng có thể do quá trình thực hiện kỹ thuật tiêm không được đảm bảo vô khuẩn tuyệt đối và nhiễm khuẩn này tiềm ẩn trước đó một thời gian mà bệnh nhân không biết cho đến khi bộc lộ ra thì đã quá to”.

Nếu không được xử trí kịp thời, ổ áp xe có thể vỡ ra, để lại sẹo lớn, sẹo xấu cho bệnh nhân. Ngoài ra, những nhiễm trùng vùng mặt nếu không được xử lí sớm, đúng cách, vi khuẩn có thể theo đường máu vào các tĩnh mạch trong sọ, hoặc gây nhiễm trùng máu, rất nguy hiểm.

Trong quá trình thủ thuật, bác sĩ đã lấy ra khoảng hơn 100ml dịch mủ. Sau khi rạch tháo mủ, bệnh nhân được đặt thêm ống dẫn lưu và bơm rửa với chất vô khuẩn. Sau 1 tuần tiểu phẩu, vết thương tạm ổn, bệnh nhân đã được khâu da thẩm mỹ, hạn chế nguy cơ để lại sẹo lớn trên gương mặt.

Trên thực tế, rất nhiều bệnh nhân đã gặp biến chứng nguy hiểm khi làm đẹp bằng phương pháp tiêm chất làm đầy. Trong đó, đa số trường hợp bệnh nhân bị tai biến thường tiêm ở cơ sở thẩm mỹ không phép, người tiêm không phải là bác sĩ và không được đào tạo về tạo hình - thẩm mỹ, không được học về các biến chứng của tiêm chất làm đầy cũng như cách để phòng tránh các biến chứng. Vì lợi nhuận, nhiều người “tay ngang” tự xưng là bác sĩ thẩm mỹ đang dẫn đến những biến chứng rất đáng tiếc cho người bệnh.

BS Hiếu Liêm khuyến cáo: “Ai cũng có quyền được làm để đẹp hơn nhưng hãy là những khách hàng thật thông minh. Khi có nhu cầu làm đẹp, người dân cần tìm hiểu kỹ, đến các cơ sở y tế được cấp phép, có chuyên khoa thẩm mỹ, phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ. Người tiêm phải là bác sĩ đúng chuyên ngành tạo hình thẩm mỹ, da liễu thẩm mỹ, được đào tạo nghiêm túc, bài bản vì nếu tiêm không đúng sẽ gây những hệ lụy khó lường như mù mắt, hoại tử, áp xe...”