Tiêm filler thành tai Phật để mong 'đổi vận', nam thanh niên ở TP.HCM bị loét tai, tắc mạch

Theo nguồn tin từ VietNamNet, sáng 18/2, Bệnh viện Da liễu TP. HCM cho biết, vừa tiếp nhận một trường hợp biến chứng do tiêm chất làm đầy (hay còn gọi filler) vào tai.

Bệnh nhân cho biết, vì muốn có dái tai dài, dày, to như tai Phật nên anh nhờ bạn mua filler với giá 1.000.000 đồng về nhà tiêm. Người bạn này là nhân viên spa.

Một ngày sau, dái tai bắt đầu đau nhức, căng cứng. Anh báo cho bạn biết và được tiêm thuốc giải, uống kháng sinh, kháng viêm. Tình trạng không thuyên giảm nên anh đến Bệnh viện Da liễu khám.

Bác sĩ thăm khám cho nam bệnh nhân có dấu hiệu tắc mạch sau khi tiêm filler ở tai - Ảnh: VietNamNet

Liên quan đến vụ việc, Doanh nghiệp và Tiếp thị thông tin thêm, qua thăm khám, BS.CK2 Phạm Thị Thanh Giang - khoa Thẩm mỹ da - BV Da Liễu TP.HCM nhận định bệnh nhân bị tắc mạch và loét hoại tử một phần dái tai. Nguyên nhân có thể do người tiêm thực hiện sai kỹ thuật nên tiêm vào mạch máu. Nguyên nhân nữa cũng có thể do filler là hàng trôi nổi, rẻ tiền nên không đảm bảo chất lượng.

Theo BS Thanh Giang, vùng tai là vùng có nhiều mao mạch nhỏ nên dễ bị chảy máu, bầm tím. Nếu tiêm quá nhiều filler hoặc tiêm nhầm vào mạch máu vùng dái tai sẽ căng tức, tắc mạch máu dẫn tới nguy cơ hoại tử vùng tai. Bệnh nhân sau đó được điều trị bằng kháng sinh, kháng viêm, sau một tuần tình trạng viêm, hoại tử đã cải thiện đáng kể.

Trước đó, khoa Thẩm mỹ da - BV Da Liễu TP.HCM tiếp nhận nhiều trường hợp đến tiêm filler chỉnh sửa đường nét khuôn mặt theo phong thủy, tướng số rất cao. Những vị trí mà khách hàng muốn chỉnh sửa theo phong thủy như tiêm dái tai Phật; tạo hình sống mũi cao, thẳng; làm đầy hõm thái dương; tạo hình bờ môi căng mọng.

Nhiều người đi thẩm mỹ tạo hình tai Phật để đổi vận - Ảnh: Internet

Theo BS Thanh Giang, làm đẹp là nhu cầu chính đáng của mọi người, chỉnh sửa đường nét khuôn mặt, cơ thể theo phong thủy cũng là làm đẹp. Tuy nhiên người dân cần làm đẹp an toàn. Phương pháp làm đẹp đó phải phù hợp với tình trạng da của người đó, kỹ thuật thực hiện phải đúng và nếu sử dụng kỹ thuật tiêm chích thì sản phẩm sử dụng phải có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo chất lượng thì mới an toàn. Và khi lựa chọn cơ sở làm đẹp người dân lưu ý chọn cơ sở uy tín, bác sĩ có trình độ tay nghề cao, được cấp phép rõ ràng để tránh "tiền mất tật mang".