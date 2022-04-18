Nghẹt thở màn cứu sống cô gái trẻ nhảy cầu tự tử, nội dung bức thư tuyệt mệnh khiến ai nấy đều ngán ngẩm

Xã hội 18/04/2022 10:55

Trên mạng xã hội, chủ nhân chia sẻ đoạn video cho hay, cô gái bị câm điếc bẩm sinh. Nội dung bức thư có phần khó hiểu vì cô bé không được đi học mà chỉ học chữ qua những người bạn.

Theo Sức khỏe và Đời sống đưa tin, chiều 17/4, tại khu vực cầu Việt Yên, phường Đông Hải, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa có xảy ra một vụ nhảy cầu tự tử. Cụ thể, thời điểm này, cô gái trẻ đến địa điểm trên để lại xe máy và bức thư tuyệt mệnh rồi bất ngờ nhảy cầu tự tử.

May mắn thay, một người đàn ông kịp thời chứng kiến sự việc nên nhanh chóng lao theo, bơi đến cứu sống nạn nhân. Lúc này, rất nhiều người dân cũng đứng trên thành cầu theo dõi và quay lại khoảnh khắc cô gái được cứu sống.

Trong đoạn clip cho thấy, người đàn ông vớ được một cái cây nổi trên mặt nước làm phao để nạn nhân bám vào. Sau khoảng 2 phút, nạn nhân và người đàn ông đã vào bờ an toàn khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm.

Theo thông tin của Pháp luật và bạn đọc, sau đó, người dân đã nhanh chóng trình báo sự việc đến cơ quan công an địa phương. Tại hiện trường, bức thư tuyệt mệnh hé lộ nội dung khiến ai nấy cũng ngán ngẩm.

Những dòng chữ nguệch ngoạc của cô gái ghi thông tin cá nhân cơ bản và số điện thoại của mẹ đẻ để báo tin. Trong thư, cô gái tiết lộ sinh năm 2002, nguyên nhân quyết định quyên sinh là do buồn chuyện tình cảm.

Nghẹt thở màn cứu sống cô gái trẻ nhảy cầu tự tử, nội dung bức thư tuyệt mệnh khiến ai nấy đều ngán ngẩm - Ảnh 1
Bức thư tuyệt mệnh và xe máy mà cô gái để lại trước khi nhảy cầu tự tử - Ảnh: Pháp luật và bạn đọc

Trên mạng xã hội, chủ nhân chia sẻ đoạn video cho hay, cô gái bị câm điếc bẩm sinh. Nội dung bức thư có phần khó hiểu vì cô bé không được đi học mà chỉ học chữ qua những người bạn. Hành động dại dột của cô gái khiến dân mạng chỉ trích dữ dội.

Clip: Cận cảnh màn giải cứu 'thót tim' vụ nam sinh lớp 9 định nhảy lầu tự tử tại chung cư Hà Nội

Clip: Cận cảnh màn giải cứu 'thót tim' vụ nam sinh lớp 9 định nhảy lầu tự tử tại chung cư Hà Nội

Mới đây, mạng xã hội đã lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh lực lượng chức năng giải cứu nam sinh lớp 9 có ý định tự tử tại chung cư Hà Nội khiến nhiều người xôn xao

Xem thêm
Từ khóa:   nhảy cầu tự tử cô gái nhảy cầu tự tử để lại thư tuyệt mệnh rồi nhảy cầu tự tử

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Video 1 giờ 45 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Dinh dưỡng 3 giờ 15 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Tâm sự 3 giờ 45 phút trước
Đang lái xe trong đêm, nữ tài xế gặp con gấu khổng lồ tấn công chiếc xe ô tô

Đang lái xe trong đêm, nữ tài xế gặp con gấu khổng lồ tấn công chiếc xe ô tô

Video 4 giờ 15 phút trước
Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 30 phút trước
Hành động bất ngờ của mẹ chồng khi biết chuyện con trai ngoại tình

Hành động bất ngờ của mẹ chồng khi biết chuyện con trai ngoại tình

Tâm sự gia đình 4 giờ 45 phút trước
Va chạm ở tốc độ cao khiến một đầu bếp của nhà hàng thiệt mạng khi đang ngủ

Va chạm ở tốc độ cao khiến một đầu bếp của nhà hàng thiệt mạng khi đang ngủ

Video 5 giờ 15 phút trước
Màn bẻ lái bất ngờ: Người phụ nữ lạ xin tóc đứa trẻ và bí mật kinh hoàng phía sau

Màn bẻ lái bất ngờ: Người phụ nữ lạ xin tóc đứa trẻ và bí mật kinh hoàng phía sau

Tâm sự Eva 5 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?