Trên mạng xã hội, chủ nhân chia sẻ đoạn video cho hay, cô gái bị câm điếc bẩm sinh. Nội dung bức thư có phần khó hiểu vì cô bé không được đi học mà chỉ học chữ qua những người bạn.

Theo Sức khỏe và Đời sống đưa tin, chiều 17/4, tại khu vực cầu Việt Yên, phường Đông Hải, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa có xảy ra một vụ nhảy cầu tự tử. Cụ thể, thời điểm này, cô gái trẻ đến địa điểm trên để lại xe máy và bức thư tuyệt mệnh rồi bất ngờ nhảy cầu tự tử.

May mắn thay, một người đàn ông kịp thời chứng kiến sự việc nên nhanh chóng lao theo, bơi đến cứu sống nạn nhân. Lúc này, rất nhiều người dân cũng đứng trên thành cầu theo dõi và quay lại khoảnh khắc cô gái được cứu sống.

Trong đoạn clip cho thấy, người đàn ông vớ được một cái cây nổi trên mặt nước làm phao để nạn nhân bám vào. Sau khoảng 2 phút, nạn nhân và người đàn ông đã vào bờ an toàn khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm.

Theo thông tin của Pháp luật và bạn đọc, sau đó, người dân đã nhanh chóng trình báo sự việc đến cơ quan công an địa phương. Tại hiện trường, bức thư tuyệt mệnh hé lộ nội dung khiến ai nấy cũng ngán ngẩm.

Những dòng chữ nguệch ngoạc của cô gái ghi thông tin cá nhân cơ bản và số điện thoại của mẹ đẻ để báo tin. Trong thư, cô gái tiết lộ sinh năm 2002, nguyên nhân quyết định quyên sinh là do buồn chuyện tình cảm.



Bức thư tuyệt mệnh và xe máy mà cô gái để lại trước khi nhảy cầu tự tử - Ảnh: Pháp luật và bạn đọc

Trên mạng xã hội, chủ nhân chia sẻ đoạn video cho hay, cô gái bị câm điếc bẩm sinh. Nội dung bức thư có phần khó hiểu vì cô bé không được đi học mà chỉ học chữ qua những người bạn. Hành động dại dột của cô gái khiến dân mạng chỉ trích dữ dội.

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