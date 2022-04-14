Người dân khi đi qua cầu Đô Lương đã bất ngờ phát hiện đôi dép và lá thư viết tay để lại.

Theo thông tin trang An ninh tiền tệ/ Người đưa tin, sáng 14/4, tại cầu Đô Lương thuộc Quốc lộ 7 bắc ngang qua 2 xã Lưu Sơn và Đặng Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An) đã xảy ra một vụ tự tử.

Cụ thể, sáng cùng ngày nhiều người tham gia giao thông khi đi qua cầu Đô Lương đã bất ngờ phát hiện đôi dép và lá thư viết tay để lại.

Nội dung trong bức thư tay có ghi dòng chữ: “Anh L, anh hãy thay em chăm sóc các con nên người. Vợ của anh”.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để tổ chức tìm kiếm nạn nhân - Ảnh: An ninh tiền tệ/ Người đưa tin

Theo thông tin của báo Nghệ An, thời gian gần đây, chị L. đi làm giúp việc ở Hà Nội mới trở về nhà, hoàn cảnh kinh tế gặp khó khăn.

Ngay sau nhận được tin báo, chính quyền hai xã Lưu Sơn, Đặng Sơn cùng Ban Công an 2 xã, đã có mặt tại hiện trường để phối hợp xử lý vụ việc, tìm kiếm nạn nhân.

Rùng mình giải cứu nam sinh lớp 9 cầm dao cố thủ, đòi nhảy lầu tự tử tại một chung cư ở Hà Nội Mới đây, một nam sinh lớp 9 tại Hà Nội cầm dao cố thủ trong phòng, có ý định nhảy từ ban công xuống sảnh tự tử khiến nhiều người hốt hoảng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-phu-nu-de-lai-thu-tuyet-menh-voi-loi-nhan-hay-thay-em-cham-soc-cac-con-roi-nhay-cau-tu-tu-o-nghe-an-462169.html