Liên quan đến vụ hai vợ chồng tử vong trong căn nhà đóng kín, danh tính hai nạn nhân được xác định là anh N.T.Đ (chồng, 34 tuổi) và T.T.K.C (vợ, 35 tuổi). Rất may, hai con gái (SN: 2015 và 2018) được đưa đi cấp cứu kịp thời và đã được đưa về nhà ông Nguyễn Văn N. (71 tuổi, bố anh Đ.) chăm sóc.

"Thằng Đ. nó không bao giờ nói cho tui biết chuyện gì xảy ra, hỏi thì 2 vợ chồng cứ bảo tụi con lớn rồi, bố mẹ an tâm đi, có ngờ đâu lại xảy ra cớ sự như vậy. Hai đứa nhỏ này thoát chết cũng nhờ thằng đồng nghiệp của thằng Đ., nó gọi điện thì con bé con bốc máy nói 'cứu con, cứu bố con', lúc đó mới biết mà chạy lên nhà" - ông N. đau đớn chia sẻ.

Ông N. vẫn chưa tin được sự ra đi của vợ chồng đứa con trai - Ảnh: Tổ Quốc

Theo Pháp luật và Bạn đọc, ông N. vẫn nhớ như in khi tiếp cận hiện trường, cảnh tượng đập vào mắt khiến ông N. chết lặng, gục ngã tại chỗ. Nhìn con trai và con dâu thi thể đã có dấu hiệu bốc mùi bên cạnh 2 cháu gái đang sắp ngất đi vì kiệt sức, ông hoảng sợ chạy vô ẵm 2 đứa nhỏ ra ngoài để đi bệnh viện, không dám quay lại nhìn.

Hai cháu ông khi bế đi thì lúc tỉnh lúc mê man vì kiệt sức, mùi hôi thối bốc lên khắp người dù tắm rửa, xông lá vẫn không hết.

Chị gái anh Đ. tâm sự thêm rằng: "May mà 2 đứa trẻ vẫn còn sống, hỏi con bé lớn nó bảo con nhường sữa cho em, dắt em đi vệ sinh. Đến khi vào được nhà thì con bé lớn môi khô, chảy máu luôn, người thì lả đi, trong nhà không còn nước uống hay thức ăn gì cả. Giờ chỉ mong 2 đứa nó nguôi ngoai, chứ 3 ngày đêm ở cùng với bố mẹ nó, đau đớn lắm".

Hai bé hiện được ông bà và bác chăm sóc - Ảnh: Pháp luật và Bạn đọc

Cũng theo những người dân trong khu vực, gia đình anh Đ - chị C. vốn sống hiền lành, hoà nhã với hàng xóm, chưa bao giờ xảy ra mâu thuẫn, xích mích gì.

Liên quan đến vụ việc, theo báo Công an nhân dân, ngày 18/4 vừa qua, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết cơ quan điều tra không khởi tố vụ án hình sự liên quan đến việc hai vợ chồng trẻ được phát hiện tử vong trong khu dân cư ở xã Long Đức (TP Trà Vinh).

"Nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do nợ nần, hai vợ chồng uống thuốc an thần tự vẫn” - một cán bộ điều tra thông tin.

Theo cơ quan điều tra, hai bé gái trong vụ việc cũng được cho uống thuốc an thần nhưng sau đó đã nôn ói, không ảnh hưởng đến tính mạng. Sau khi phát hiện sự việc, hai bé gái được đưa đến bệnh viện cấp cứu và giao cho người thân chăm sóc.

Theo Tiền Phong, trước đó, sáng 14/4, tại khu dân cư thuộc ấp Sa Bình, xã Long Đức, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, người dân ngửi thấy mùi hôi thối phát ra từ nhà của vợ, chồng anh N.T.Đ và chị T.T.K.C. Ngoài ra, căn nhà này đã cửa đóng kín liên tục khoảng 4 ngày nên đã nhiều người dân xung quanh đã tiếp cận tìm hiểu sự việc.

Khi phá cửa vào bên trong, người dân phát hiện anh Đ. và chị C. tử vong, riêng 2 bé gái sức khỏe yếu nên đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Trà Vinh cấp cứu, đồng thời trình báo cơ quan Công an. Nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh nhanh chóng đến hiện trường, điều tra, xác minh, thu thập thông liên quan đến vụ việc.

Hiện, vụ việc đã đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.