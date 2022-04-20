Nửa đêm, chồng 'triển võ' vun vút vào người vợ trước mặt 3 con nhỏ, camera hé lộ toàn bộ giây phút 'lạnh người'

Xuyên suốt đoạn clip dài 5 phút, người đàn ông thực hiện hành vi tàn bạo của mình trong khi người vợ chỉ biết phản kháng yếu ớt.

Bạo lực gia đình luôn vấn đề nóng khiến dư luận không khỏi bức xúc, phẫn nộ khi chứng kiến. Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip ghi lại hành vi bạo lực gia đình đang nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý từ cư dân mạng.

Cụ thể, theo đoạn camera an ninh, được biết sự việc xảy vào lúc nửa đêm. Khi một gia đình 5 người gồm 2 vợ chồng và 3 con nhỏ đang ngủ ngoài phòng khách thì bất ngờ, người chồng tát một cú thật mạnh vào mặt vợ và nói qua lại điều gì đó.

Lúc này, người vợ chỉ biết nằm ôm đầu chịu trận mặc chồng có nói gì. Dường như nóng giận khi thấy vợ không phản ứng, người chồng lập tức đứng bật dậy, lôi chân vợ xềnh xệch trên nền nhà. Sau đó, dùng bàn tay tát tới tấp thật mạnh vào mặt và đá vào đầu, vào người cô vợ.

Có lẽ quá hoảng loạn mà cô vợ chỉ biết quơ chân chống trả. Tuy nhiên, điều này càng khiến người chồng nóng giận và ra tay mạnh hơn. Tiếng động mạnh đã khiến những người trong nhà và 3 con nhỏ nằm gần đó thức giấc.

Một người đàn ông khác trong nhà cũng chứng kiến vụ việc nhưng không có động thái can ngăn - Ảnh: Cắt từ clip

Một lúc sau, có một người đàn ông khác bước ra từ trong nhà chứng kiến hành vi bạo lực cả người chồng nhưng cũng không có động thái can ngăn. Người chồng được đà, tiếp tục lấy một vật dài giống thanh sắt quật liên tiếp vào người phụ nữ. Các con cũng tỏ vẻ hoảng sợ khi chứng kiến mẹ bị đánh đập dã man.

Hiện đoạn clip vẫn đang nhận về nhiều bình luận phẫn nộ trên các diễn đàn. Rất đông cư dân mạng bày tỏ sự sợ hãi trước hành vi tàn bạo của người chồng.

Vụ thiếu nữ 16 tuổi bị cha dượng đánh dập lá lách, gãy xương sườn: Người mẹ nói gì về hôm xảy ra vụ việc? "Khi hay tin, tôi chạy về nhà thì thấy con đã ngất xỉu. Tôi cùng người nhà đưa cháu đến Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Lợi để chữa trị vết thương” - mẹ của nạn nhân cho biết.

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