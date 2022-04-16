Lạnh người trước lời khai của nghi phạm sát hại 3 người trong gia đình ở Cà Mau: Dùng xà beng đánh nạn nhân tử vong vì đòi chia tay

Xã hội 16/04/2022 17:45

Liên quan đến vụ thảm án 3 người trong gia đình ở Cà Mau tử vong, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố bắt giam Nguyễn Hoàng Lên (33 tuổi).

Liên quan đến vụ thảm án 3 người trong gia đình ở Cà Mau tử vong, theo chia sẻ thông tin từ Vietnamnet, vào ngày 15/4, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố bắt giam Nguyễn Hoàng Lên (33 tuổi).

Cụ thể, theo kết quả điều tra, vào khoảng 23h ngày 4/4 Lên và vợ là chị T.T.M.T (SN 1989), ngụ khóm 6, thị trấn Cái Đôi Vàm) cự cãi và đánh nhau. Nguyên nhân xảy ra mâu thuẫn là vì chị T. đòi chia tay nhưng Lên không đồng ý.

Lạnh người trước lời khai của nghi phạm sát hại 3 người trong gia đình ở Cà Mau: Dùng xà beng đánh nạn nhân tử vong vì đòi chia tay - Ảnh 1
Nghi phạm Lên và chị T. - Ảnh: Pháp luật và bạn đọc

Khi nghe thấy tiếng cự cãi, N.N.X (SN 1964, mẹ chị T.) can ngăn. Lúc này, Lên lấy cây xà beng đánh bà X. tử vong. Trong lúc hoảng sợ, chị T. bỏ chạy, còn Lên đuổi theo dùng xà beng tiếp tục đánh chị T tử vong. Cũng ngay lúc đó, con riêng chị T. là cháu cháu P.M.T (SN 2016) thức giấc, đi ra thấy vụ việc thì khóc lớn. Lên xuống tay giết cháu P.M.T.

Sau khi giết chết vợ, mẹ vợ và con riêng của vợ thì Lên cắt cổ tự tử. Khi lực lượng công an đến hiện trường, phát hiện Lên bị thương nên đưa đi cấp cứu. Khi Lên tỉnh táo, lực lượng chức năng tiến hành làm việc và Lên khai nhận toàn bộ hành vi của mình

Lạnh người trước lời khai của nghi phạm sát hại 3 người trong gia đình ở Cà Mau: Dùng xà beng đánh nạn nhân tử vong vì đòi chia tay - Ảnh 2
Vụ thảm án 3 người trong gia đình ở Cà Mau tử vong gây bàng hoàng dư luận - Ảnh: Vietnamnet

Trước đó, theo báo Thanh niên đưa tin, vào khoảng 8 giờ 30 ngày 5/4, ông Trần Văn Hường (68 tuổi, ngụ khóm 6, TT.Cái Đôi Vàm) phát hiện vợ mình là Nguyễn Ngọc Xứng (56 tuổi) cùng con gái Trần Thị Mộng Tuyền (33 tuổi) và cháu ngoại Phan Mạnh Tiến (6 tuổi) tử vong. 

Hiện tại, lực lượng chức năng Công an tỉnh Cà Mau vẫn đang tiếp tục điều tra vụ thảm án khiến 3 người trong gia đình tử vong.

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