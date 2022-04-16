Căn nhà hoang nơi nghi phạm lẩn trốn sau khi gây án - Ảnh: Pháp Luật và Bạn Đọc

Theo thông tin Pháp Luật và Bạn Đọc, ngày 15/4, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bắc Giang) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Phạm Thị Hà (SN 1984, trú thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên, Bắc Giang) để làm rõ về tội "Giết người".

Cụ thể, để thực hiện hành vi phạm tội, đối tượng Hà đã chuẩn bị hung khí nguy hiểm là con dao mang theo, chọn thời điểm đêm muộn. Đối tượng đã sử dụng dao chém nhiều nhát vào vùng đầu và cổ, khiến chị M. bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu. Có thể thấy, đây là vụ án mà đối tượng đã chuẩn bị từ trước và có động cơ rõ ràng.

Đánh giá về vụ án trên, luật sư Nguyễn Anh Thơm (đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết vụ án chủ shop quần áo ở Bắc Giang bị sát hại là một vụ án được thực hiện dã man, tàn bạo, khiến cho dư luận phải xôn xao. Vì vậy, cần phải xử lý vụ án một cách nghiêm minh nhất, để tránh những vụ án tương tự xảy ra.

Xét hành vi phạm tội của đối tượng thể hiện sự côn đồ, hung hãn, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt đã sử dụng hung khí chém nhiều nhát vào các vùng trọng yếu trên cơ thể nạn nhân gây tử vong đã cấu thành tội Giết người. Tội danh và hình phạt được quy định tại điểm n, khoản 1 Điều 123 Bộ luật hình sự.

Đối với hành vi đối tượng sử dụng dao chém kinh hoàng liên tiếp nhiều nhát nạn nhân sẽ có thể phải chịu thêm tình tiết tăng nặng được quy định tại điểm e, khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự "Cố tình thực hiện tội phạm đến cùng".

"Hành vi của đối tượng không những đã tước đoạt đi quyền sống của công dân được pháp luật bảo vệ mà còn gây mất an ninh trật tự trên địa bàn nên nếu đối tượng có đầy đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự thì có thể phải đối mặt với hình phạt cao nhất Tử hình là có căn cứ", vị luật sư nhận định.

Dẫn theo nguồn tin từ VOV, một cán bộ điều tra thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Bắc Giang) cho biết, Phạm Thị Hà từng có 1 tiền án về tội "Môi giới mại dâm" và bị xử phạt 6 tháng tù giam. Sau khi trở về địa phương, Hà sống một mình vì bố và em trai đều đang đi làm xa, mẹ đã mất. Nữ nghi phạm cũng chưa lập gia đình hay có mối quan hệ tình cảm với ai.

Hiện cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Thị Hà - Ảnh: VOV

Trước thông tin đối tượng có biểu hiện tâm thần, thông tin thêm với phóng viên, lãnh đạo UBND thị trấn cho biết, tại địa phương Hà không nằm trong diện theo dõi và không có sổ tâm thần.