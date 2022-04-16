Liên quan đến vụ việc vào ngày 15/4/2022, một người phụ nữ bị giết tại phòng trọ ở Cầu Giấy, lực lượng chức năng đã nhanh chóng khoanh vùng và bắt được nghi phạm ngay trong đêm.

Theo thông tin từ Pháp Luật và Bạn Đọc, tối ngày 15/4, thông tin nhanh với phóng viên, 1 vị lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết đã bắt giữ một nghi phạm trong vụ án người phụ nữ bị sát hại tại phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy.

Vị lãnh đạo cho biết, hiện các đơn vị nghiệp vụ đang tiến hành xác minh làm rõ nên chưa thể cung cấp thêm thông tin về nghi phạm và vụ án.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể người phụ nữ tử vong - Ảnh: Dân Việt

Dẫn theo thông tin từ Dân Việt, ở diễn biến trước đó, trưa ngày 15/4, người dân sinh sống tại một nhà trọ trong ngõ 143, phố Quan Hoa phát hiện thi thể một người phụ nữ trong phòng trọ. Sự việc ngay lập tức được thông báo tới chính quyền sở tại và cơ quan công an

Ngay sau khi được thông báo sự việc, lực lượng chức năng đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường để tiến hành khám nghiệm, điều tra vụ án. Tới khoảng 13h, thi thể người phụ nữ được đưa ra ngoài.

Cũng theo bảo vệ của tòa nhà nêu trên, nạn nhân là một người phụ nữ khoảng 35 tuổi. Theo nhận xét, nạn nhân khá hòa đồng, thân thiện với mọi người. Tuy nhiên, trước đó nạn nhân thường hãy dẫn một người đàn ông lạ mặt về phòng trọ.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và làm rõ.

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