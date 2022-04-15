Vụ người phụ nữ nghi bị sát hại tại phòng trọ ở Cầu Giấy: 'Cô này sống một mình nhưng thỉnh thoảng dẫn một người đàn ông về'

Xã hội 15/04/2022 20:45

Liên quan tới vụ người phụ nữ bị nghi sát hại tại phòng trọ ở Cầu Giấy, bảo vệ cho biết nạn nhân thường dẫn một người đàn ông lạ về.

Theo thông tin từ Pháp Luật và Bạn Đọc, chiều tối 15/4, một lãnh đạo UBND phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội xác nhận, cơ quan chức năng phát hiện một thi thể nữ giới tại một phòng trọ ở ngõ 143 Quan Hoa.

Vụ người phụ nữ nghi bị sát hại tại phòng trọ ở Cầu Giấy: 'Cô này sống một mình nhưng thỉnh thoảng dẫn một người đàn ông về' - Ảnh 1

Căn nhà được lắp đặt hệ thống rào sắt kiên cố - Ảnh: Pháp Luật và Bạn Đọc

Tối cùng ngày, theo ghi nhận của phóng viên, căn nhà nơi xảy ra vụ án được xây dựng cao tầng và là nơi cho thuê theo dạng chung cư mini. Chia sẻ với phóng viên, bảo vệ của tòa nhà cho biết, Khoảng 9h, lực lượng công an xuất hiện tại đây đã lấy lời khai của mọi người tại đây. "Cô này sống một mình nhưng thỉnh thoảng dẫn một người đàn ông về", người bảo vệ nói.

Dẫn theo nguồn tin từ Dân Việt, trưa ngày 15/4 thông tin từ người dân sinh sống tại một nhà trọ trong ngõ 143 phố Quan Hoa (quận Cầu Giấy), tại nhà trọ phát hiện một thi thể nữ giới.

Vụ người phụ nữ nghi bị sát hại tại phòng trọ ở Cầu Giấy: 'Cô này sống một mình nhưng thỉnh thoảng dẫn một người đàn ông về' - Ảnh 2

Hiện trường nhà trọ nơi phát hiện ra thi thể người phụ nữ - Ảnh: Dân Việt

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng khẩn trương tiếp cận hiện trường, xác minh, điều tra các thông tin.

Nguồn tin từ Công an quận Cầu Giấy xác nhận, Công an quận này đang phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hà Nội khám nghiệm hiện trường.

Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra. 

 

NÓNG: Người phụ nữ tử vong tại phòng trọ ở Hà Nội, nghi bị sát hại

NÓNG: Người phụ nữ tử vong tại phòng trọ ở Hà Nội, nghi bị sát hại

Cơ quan Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội hiện đang trong quá trình điều tra vụ việc thi thể một người phụ nữ được phát hiện đã tử vong tại phòng trọ.

Xem thêm
Từ khóa:   thi thể tại cầu giấy Thi thể nạn nhân xác chết

TIN MỚI NHẤT

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Video 3 giờ 29 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước
Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Dinh dưỡng 4 giờ 59 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Tâm sự 5 giờ 29 phút trước
Đang lái xe trong đêm, nữ tài xế gặp con gấu khổng lồ tấn công chiếc xe ô tô

Đang lái xe trong đêm, nữ tài xế gặp con gấu khổng lồ tấn công chiếc xe ô tô

Video 5 giờ 59 phút trước
Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 14 phút trước
Hành động bất ngờ của mẹ chồng khi biết chuyện con trai ngoại tình

Hành động bất ngờ của mẹ chồng khi biết chuyện con trai ngoại tình

Tâm sự gia đình 6 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?