Liên quan tới vụ người phụ nữ bị nghi sát hại tại phòng trọ ở Cầu Giấy, bảo vệ cho biết nạn nhân thường dẫn một người đàn ông lạ về.

Theo thông tin từ Pháp Luật và Bạn Đọc, chiều tối 15/4, một lãnh đạo UBND phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội xác nhận, cơ quan chức năng phát hiện một thi thể nữ giới tại một phòng trọ ở ngõ 143 Quan Hoa.

Căn nhà được lắp đặt hệ thống rào sắt kiên cố - Ảnh: Pháp Luật và Bạn Đọc

Tối cùng ngày, theo ghi nhận của phóng viên, căn nhà nơi xảy ra vụ án được xây dựng cao tầng và là nơi cho thuê theo dạng chung cư mini. Chia sẻ với phóng viên, bảo vệ của tòa nhà cho biết, Khoảng 9h, lực lượng công an xuất hiện tại đây đã lấy lời khai của mọi người tại đây. "Cô này sống một mình nhưng thỉnh thoảng dẫn một người đàn ông về", người bảo vệ nói.

Dẫn theo nguồn tin từ Dân Việt, trưa ngày 15/4 thông tin từ người dân sinh sống tại một nhà trọ trong ngõ 143 phố Quan Hoa (quận Cầu Giấy), tại nhà trọ phát hiện một thi thể nữ giới.

Hiện trường nhà trọ nơi phát hiện ra thi thể người phụ nữ - Ảnh: Dân Việt

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng khẩn trương tiếp cận hiện trường, xác minh, điều tra các thông tin.

Nguồn tin từ Công an quận Cầu Giấy xác nhận, Công an quận này đang phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hà Nội khám nghiệm hiện trường.

Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra.

