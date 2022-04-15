NÓNG: Người phụ nữ tử vong tại phòng trọ ở Hà Nội, nghi bị sát hại

Xã hội 15/04/2022 19:56

Cơ quan Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội hiện đang trong quá trình điều tra vụ việc thi thể một người phụ nữ được phát hiện đã tử vong tại phòng trọ.

Báo điện tử VTC News đưa tin, trưa ngày 15/4, cơ quan chức năng đã hoàn tất xong công tác khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân gây ra cái chết của một người phụ nữ tử vong tại phòng trọ ở phố Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

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Hiện trường nhà trọ nơi phát hiện ra thi thể người phụ nữ - Ảnh: Dân Việt

Trước đó, vào đêm 14/4, một hộ dân sống tại ngõ 143 phố Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, đã báo cho công an về vụ việc sau khi phát hiện ra người phụ nữ thuê trọ tại ngôi nhà này đã tử vong đột ngột một mình trong căn phòng.

Theo nguồn tin từ Thanh Niên, vào khoảng 13 giờ chiều ngày 15/4, lực lượng Công an quận Cầu Giấy đã có mặt tại nơi xảy ra vụ án và tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đồng thời thi thể của nạn nhân cũng đã được đưa ra ngoài vào thời điểm này.

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Thi thể người phụ nữ đã được đưa ra khỏi phòng trọ vào trưa ngày 15/5 - Ảnh: Thanh Niên

Trao đổi với PV của Thanh Niên, em dâu của nạn nhân cho hay, gia đình đã có mặt tại hiện trường vụ án vào sáng ngày 15/5 để chờ thủ tục tiếp nhận và an táng nạn nhân, đồng thời nắm bắt vụ việc và cung cấp thông tin cần thiết cho cơ quan chức năng.

Ngoài ra, cũng theo Thanh Niên, khi cơ quan công an tiếp cận hiện trường, bước đầu đã xác định đây là một vụ án mạng.

Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Cầu Giấy hiện vẫn đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội để điều tra về vụ án này.

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Liên quan đến vụ phát hiện thi thể người đàn ông bên dưới vuông tôm, cơ quan chức năng cho biết, 2 tiếng sau mẹ của nạn nhân cũng đã qua đời. 

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