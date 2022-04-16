Liên quan đến vụ người phụ nữ bị sát hại tại chung cư mini Hà Nội, đối tượng đã bị bắt trên địa phận tỉnh Quảng Bình sau 12 giờ truy bắt.

Liên quan đến vụ người phụ nữ bị sát hại tại chung cư mini Hà Nội, theo Tổ Quốc, danh tính đối tượng được xác định là Phùng Văn Vinh, 28 tuổi, quê tỉnh Tuyên Quang bị bắt trên địa phận tỉnh Quảng Bình sau 12 giờ truy bắt. Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Bình xác nhận, Vinh đã bị di lý từ Quảng Bình về Hà Nội để phục vụ công tác điều tra. Theo đó qua nắm thông tin nghi vấn đối tượng liên quan đến vụ án mạng xảy ra Hà Nội, Công an tỉnh Quảng Bình đã kiểm tra một chiếc xe khách đi qua địa phận huyện Quảng Trạch lộ trình các tỉnh phía Nam, phát hiện và bắt giữ được nghi phạm.

Phùng Văn Vinh, 28 tuổi, quê tỉnh Tuyên Quang - Ảnh: Tổ Quốc Theo Zing News, tại trụ sở công an, Vinh khai cho chị H. (nạn nhân trong vụ án) vay 80 triệu đồng. Chiều 12/4, Vinh đến căn hộ của chị H. ở để đòi tiền. Tuy nhiên, nạn nhân chỉ trả được 6 triệu và nói sẽ hoàn trả sau. Mâu thuẫn xảy ra, Vinh lấy dao gọt hoa quả đâm liên tiếp vào người chị H. khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, nghi phạm cướp 3 điện thoại di động và 4 triệu đồng của nạn nhân rồi bỏ trốn. Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, tối ngày 15/4, đơn vị phối hợp với Công an TP Hà Nội bắt giữ Vinh khi nghi phạm lẩn trốn trên địa bàn.

Nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Zing News Trước đó, theo báo Giao Thộng, sáng ngày 15/4, người dân phát hiện tại một căn hộ ở chung cư mini trong ngõ 143, phố Quan Hoa, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội một phụ nữ ngoài 30 tuổi đã tử vong. Khám nghiệm hiện trường ban đầu, cơ quan điều tra phát hiện cửa căn phòng khóa ngoài, nhiều đồ vật bị xáo trộn và trên thi thể nạn nhân có dấu hiệu tác động của ngoại lực. Thông tin về nạn nhân, bảo vệ tòa nhà cho biết đó là một phụ nữ sống một mình tại tầng hai. "Cô này sống một mình nhưng thỉnh thoảng dẫn một người đàn ông về. Tôi cũng chưa bao giờ giao tiếp, ít chạm mặt họ", người bảo vệ cho biết. Theo nhân viên bảo vệ, tòa nhà này vừa chuyển đổi chủ sở hữu, đang sửa chữa một số phòng. Tòa nhà lắp hệ thống cửa vân tay, chỉ những ai sống tại đây mới có thể mở cửa. Chị V.T., một người sống tại tòa nhà, kể trong một năm thuê nhà tại đây, chị nhiều lần tiếp xúc với nạn nhân. "Chị ấy thân thiện, hòa đồng, nuôi một con chó cảnh. Suốt thời gian sống ở đây, tôi không thấy chị ấy có điều tiếng gì", chị T. nói và cho hay nạn nhân khoảng 35 tuổi.

NÓNG: Người phụ nữ tử vong tại phòng trọ ở Hà Nội, nghi bị sát hại Cơ quan Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội hiện đang trong quá trình điều tra vụ việc thi thể một người phụ nữ được phát hiện đã tử vong tại phòng trọ.

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