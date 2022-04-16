Phú Thọ: Một nữ bệnh nhân hoại tử tầng sinh môn, buộc phải làm hậu môn nhân tạo do đắp thuốc nam điều trị nhọt

Xã hội 16/04/2022 15:16

Bệnh viện đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) tiếp nhận một bệnh nhân nữ bị hoại tử tầng sinh môn do đắp thuốc nam điều trị nhọt.

Theo chia sẻ thông tin từ VNExpress, bác sĩ Đặng Thanh Hải, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương, cho biết bệnh viện tiếp nhận nữ bệnh nhân 60 tuổi bị hoại tử tầng sinh môn do đắp thuốc nam điều trị nhọt. Đây là trường hợp khá phức tạp do đắp lá thuốc không rõ nguồn gốc gây viêm nhiễm lan rộng, nhiễm trùng máu, hoại tử da diện rộng và các tổ chức phần mềm vùng tầng sinh môn. 

Bệnh nhân được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đau đớn nhiều ở vùng tầng sinh môn, vùng tầng sinh môn có khối áp xe phức tạp, chảy mủ, kích thước khoảng 10x15 cm quanh lỗ hậu môn.

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Nữ bệnh nhân bị hoại tử tầng sinh môn - Ảnh: Infornet

Theo điều tra bệnh sử, Infornet/Vietnamnet đưa tin, phía người nhà nữ bệnh nhân cho biết, vào khoảng 20 ngày trước xuất hiện nhọt tại vùng tầng sinh môn, sau khi uống thuốc 1 tuần không đỡ đã tự ý dùng thuốc nam đắp.

Đến khoảng 10 ngày nay xuất hiện 1 khối gây đau vùng hậu môn, khiến bệnh nhân đi lại, ngồi khó khăn, ăn uống kém hơn, đi ngoài, đi tiểu cũng khó. Càng đắp thuốc nam, khối đau ngày càng nặng, chảy mủ nên gia đình đã đưa bệnh nhân đến bệnh viện cấp cứu.

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Các bác sĩ phẫu thuật điều trị áp xe và làm hậu môn nhân tạo cho người bệnh - Ảnh: VNExpress

Kết quả chụp cộng hưởng của bệnh nhân cho thấy hình ảnh đường rò hậu môn xuyên cơ thắt vị trí 4h tạo ổ áp xe phần mềm vùng mông hai bên. Sau đó, bệnh nhân được điều trị chống sốc, phẫu thuật áp xe và tạo hậu môn nhân tạo đại tràng sigma. Ngoài ra, bệnh nhân lại đang điều trị bệnh tiểu đường loại hai nên việc liền sang thương và hồi phục sẽ mất nhiều thời gian hơn.

Qua trường hợp này, bác sĩ cảnh báo người dân không được phép đắp bất cứ thuốc lá hay loại lá cây nào lên vết thương, vết bỏng hay mụn nhọt để điều trị, vì sẽ khiến vết thương viêm nhiễm lan rộng hơn hoặc từ không viêm nhiễm trở nên viêm nhiễm, nếu không được điều trị kịp thời dẫn đến nhiễm trùng huyết, hoại tử thậm chí dẫn đến tử vong.

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