Thời gian đầu, cặp đôi thường xuyên tạo ra những scandal để để tương tác như phát ngôn gây tranh cãi về chuyện tình cảm đến chuyện dao kéo làm đẹp , PR hàng quá “lố” đến chuyện giả mang thai, thể hiện tình cảm “thái quá”, được chồng trẻ tháp tùng qua Indonesia tham dự cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân…

Chuyện tình của cặp đôi Lê Thị Thu Sao (sinh năm 1957 ở Cao Bằng) và chú rể Triệu Hoa Cương (sinh năm 1992) luôn là đề tài được nhiều cư dân mạng quan tâm.

Thế nhưng mới đây, một số tin đồn không hay liên quan đến chị Thu Sao và anh Hoa Cương xuất hiện trên mạng. Trong số đó có tin đồn về việc "cô dâu" U70 không may "ra đi" do biến chứng thẩm mỹ.

Thế nhưng, vài năm trở lại đây cả 2 đã thay đổi, rất ít khi xuất hiện trên mạng xã hội, cố gắng sống tốt và tập trung cho công việc kinh doanh để chứng minh rằng cuộc hôn nhân không tuổi tác luôn viên mãn. Những livestream trên MXH cũng chỉ tập trung vào việc bán hàng online và giới thiệu những món ăn ngon.

Ngay lập tức, Hoa Cương đã lên tiếng bênh vực vợ. “Đã rất lâu rồi mình không có thời gian để đăng video về cuộc sống hàng ngày do công việc của hai vợ chồng rất bận… Hôm nay hai vợ chồng mình làm video này để nói rằng chúng mình vẫn luôn khỏe mạnh. Khách du lịch lên Cao Bằng hàng ngày vẫn gặp chúng mình”, anh bức xúc trên livestream.

"Cộng đồng mạng đưa nhiều tin đồn nhảm, nào là Hoa Cương đánh vợ, rồi vợ Hoa Cương chết, làm đám tang... Hoa Cương sẽ không chửi bới họ làm gì, cũng không quan tâm đến những lời trù ẻo đó mà chỉ muốn nói là hai vợ chồng vẫn rất ổn. Mình chỉ cần sống để chứng minh mình vẫn rất khỏe mạnh, đang hạnh phúc thôi", Hoa Cương nói thêm.

Hoa Cương khẳng định hai vợ chồng chỉ dùng 2 tài khoản Facebook chính chủ có tích xanh và 1 Fanpage chuyên livestream mỗi tối để trò chuyện cùng bạn bè và cư dân mạng. Còn lại tất cả tài khoản khác đều giả mạo.

Hai vợ chồng Hoa Cương - Thu Sao bức xúc lên tiếng vì những lời đồn ác ý trên MXH - Ảnh chụp màn hình

Anh cũng khuyên mọi người hãy sống có tâm hơn thay vì tung tin đồn nhảm về chuyện gia đình người khác để câu view, câu like. "Hai vợ chồng mình có lệch tuổi cũng động đến nhà ai, mình có lấy ai hơn tuổi hay kém tuổi thì mình cũng không tranh vợ cướp chồng của các bạn. Cho lên các bạn hay chăm lo cuộc sống của mình tốt hơn, vợ chồng mình không làm gì ảnh hưởng đến các bạn, mình làm sai thì đã có pháp luật xử lý...", anh Hoa Cương khẳng định.

Về phía "cô dâu" Thu Sao, chị cho hay sau nhiều ồn ào, bản thân 2 vợ chồng hiện lựa chọn cuộc sống bình an.

"Có giai đoạn từ khi cưới đến hơn 1 năm sau, vợ chồng mình có kết hợp với nhãn hàng để quảng cáo. Người ta bỏ tiền ra thuê, bảo mình làm gì thì làm nấy, nhiều trò lố nên người ta ghét. Cái hồi mình giả có bầu là bị ghét nhất, bao nhiêu người chửi. Phẫu thuật thẩm mỹ hỏng người ta cũng rủa. Giờ thì mình bình yên sống, tập trung làm ăn, vun vén cho kinh tế gia đình. Bố mẹ chồng cũng rất yêu quý nàng dâu út. Thế là đủ rồi!", cô dâu Thu Sao từng chia sẻ.