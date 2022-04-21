Cô dâu Thu Sao bị tung tin đồn qua đời vì biến chứng phẫu thuật thẩm mỹ, chồng trẻ đáp trả gay gắt

Xã hội 21/04/2022 15:08

Trước những tin đồn ác ý, anh Hoa Cương - chồng trẻ của cô dâu Thu Sao lập tức lên tiếng đính chính, khẳng định 2 vợ chồng đang sống khỏe mạnh, hạnh phúc.

Chuyện tình của cặp đôi Lê Thị Thu Sao (sinh năm 1957 ở Cao Bằng) và chú rể Triệu Hoa Cương (sinh năm 1992) luôn là đề tài được nhiều cư dân mạng quan tâm.

Thời gian đầu, cặp đôi thường xuyên tạo ra những scandal để để tương tác như phát ngôn gây tranh cãi về chuyện tình cảm đến chuyện dao kéo làm đẹp, PR hàng quá “lố” đến chuyện giả mang thai, thể hiện tình cảm “thái quá”, được chồng trẻ tháp tùng qua Indonesia tham dự cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân…

Thế nhưng, vài năm trở lại đây cả 2 đã thay đổi, rất ít khi xuất hiện trên mạng xã hội, cố gắng sống tốt và tập trung cho công việc kinh doanh để chứng minh rằng cuộc hôn nhân không tuổi tác luôn viên mãn. Những livestream trên MXH cũng chỉ tập trung vào việc bán hàng online và giới thiệu những món ăn ngon.

Cô dâu Thu Sao bị tung tin đồn qua đời vì biến chứng phẫu thuật thẩm mỹ, chồng trẻ đáp trả gay gắt - Ảnh 1
 Vợ chồng Thu Sao - Hoa Cương kết hôn năm 2018 - Ảnh: Internet

Thế nhưng mới đây, một số tin đồn không hay liên quan đến chị Thu Sao và anh Hoa Cương xuất hiện trên mạng. Trong số đó có tin đồn về việc "cô dâu" U70 không may "ra đi" do biến chứng thẩm mỹ.

Ngay lập tức, Hoa Cương đã lên tiếng bênh vực vợ. “Đã rất lâu rồi mình không có thời gian để đăng video về cuộc sống hàng ngày do công việc của hai vợ chồng rất bận… Hôm nay hai vợ chồng mình làm video này để nói rằng chúng mình vẫn luôn khỏe mạnh. Khách du lịch lên Cao Bằng hàng ngày vẫn gặp chúng mình”, anh bức xúc trên livestream.

"Cộng đồng mạng đưa nhiều tin đồn nhảm, nào là Hoa Cương đánh vợ, rồi vợ Hoa Cương chết, làm đám tang... Hoa Cương sẽ không chửi bới họ làm gì, cũng không quan tâm đến những lời trù ẻo đó mà chỉ muốn nói là hai vợ chồng vẫn rất ổn. Mình chỉ cần sống để chứng minh mình vẫn rất khỏe mạnh, đang hạnh phúc thôi", Hoa Cương nói thêm.

Hoa Cương khẳng định hai vợ chồng chỉ dùng 2 tài khoản Facebook chính chủ có tích xanh và 1 Fanpage chuyên livestream mỗi tối để trò chuyện cùng bạn bè và cư dân mạng. Còn lại tất cả tài khoản khác đều giả mạo.

Cô dâu Thu Sao bị tung tin đồn qua đời vì biến chứng phẫu thuật thẩm mỹ, chồng trẻ đáp trả gay gắt - Ảnh 2
 Hai vợ chồng Hoa Cương - Thu Sao bức xúc lên tiếng vì những lời đồn ác ý trên MXH - Ảnh chụp màn hình

Anh cũng khuyên mọi người hãy sống có tâm hơn thay vì tung tin đồn nhảm về chuyện gia đình người khác để câu view, câu like. "Hai vợ chồng mình có lệch tuổi cũng động đến nhà ai, mình có lấy ai hơn tuổi hay kém tuổi thì mình cũng không tranh vợ cướp chồng của các bạn. Cho lên các bạn hay chăm lo cuộc sống của mình tốt hơn, vợ chồng mình không làm gì ảnh hưởng đến các bạn, mình làm sai thì đã có pháp luật xử lý...", anh Hoa Cương khẳng định.

Về phía "cô dâu" Thu Sao, chị cho hay sau nhiều ồn ào, bản thân 2 vợ chồng hiện lựa chọn cuộc sống bình an.

"Có giai đoạn từ khi cưới đến hơn 1 năm sau, vợ chồng mình có kết hợp với nhãn hàng để quảng cáo. Người ta bỏ tiền ra thuê, bảo mình làm gì thì làm nấy, nhiều trò lố nên người ta ghét. Cái hồi mình giả có bầu là bị ghét nhất, bao nhiêu người chửi. Phẫu thuật thẩm mỹ hỏng người ta cũng rủa. Giờ thì mình bình yên sống, tập trung làm ăn, vun vén cho kinh tế gia đình. Bố mẹ chồng cũng rất yêu quý nàng dâu út. Thế là đủ rồi!", cô dâu Thu Sao từng chia sẻ.

Bị bắt 'trèo tường' vì có bầu trước khi cưới, mẹ ruột của cô dâu tuyên bố cực gắt

Bị bắt 'trèo tường' vì có bầu trước khi cưới, mẹ ruột của cô dâu tuyên bố cực gắt

Mới đây, một cô gái kể về việc bị nhà chồng bắt trèo tường từ phía sau vào ngay trong ngày cưới vì "ăn cơm trước kẻng".

Xem thêm
Từ khóa:   cô dâu thu sao chú rể hoa cương cặp đũa lệch cao bằng

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?