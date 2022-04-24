Nhói lòng vụ xe tải mất lái tông vào nhà dân, khiến 3 mẹ con tử vong

Xã hội 24/04/2022 08:09

Khuya ngày 23/4, trên địa bàn thuộc bản Bãi Dinh (xã Dân Hóa), tỉnh Quảng Bình, vừa xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến nhiều người phải cảm thấy đau lòng. Cụ thể chiếc ô tô tải biển số Lào bất ngờ bị mất lái rồi lao thẳng vào nhà dân ở tỉnh Quảng Bình khiến 3 người trong gia đình tử vong, 1 nạn nhân bị thương nặng.

Theo nguồn tin từ Pháp Luật và Bạn Đọc, khuya ngày 23/4, UBND xã Dân Hóa (huyện Minh Hóa, Quảng Bình) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người tử vong và 1 người bị thương nặng.

Nhói lòng vụ xe tải mất lái tông vào nhà dân, khiến 3 mẹ con tử vong - Ảnh 1

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Pháp Luật và Bạn Đọc

Cụ thể, khoảng 20 giờ tối ngày 23/4, xe tải biển kiểm soát Lào - 1945 chở hàng nông sản lưu thông trên QL 12A, theo hướng Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo về trung tâm huyện Minh Hóa.

Khi đến ngã 3 tượng đài thuộc bản Bãi Dinh (xã Dân Hóa), chiếc ô tô bắt đầu mất lái và tông thẳng vào nhà dân.

Nhói lòng vụ xe tải mất lái tông vào nhà dân, khiến 3 mẹ con tử vong - Ảnh 2

Chiếc xe tải gây tai nạn - Ảnh: Pháp Luật và Bạn Đọc

Dẫn theo nguồn tin từ VietNamNet, thời điểm chiếc ô tô tông vào nhà dân, bà Cao Thị Sỹ cùng 2 con là Đinh Minh Hoàn và Đinh Thị Ánh Hồng đang ngủ và không hề hay biết chiếc xe lao vào nhà mình, nên đã không may tử vong tại chỗ. Cháu ông Thanh là Cao Thị Thuyên bị thương nặng hiện đang được đưa đi cấp cứu.

Vụ tai nạn cũng khiến ngôi nhà của nạn nhân bị đổ vỡ hoàn toàn. 

Nhói lòng vụ xe tải mất lái tông vào nhà dân, khiến 3 mẹ con tử vong - Ảnh 3
Những gì còn sót lại của ngôi nhà sau vụ tai nạn - Ảnh: VietNamNet

Được biết, ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn thương tâm, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường nhằm bước đầu thu thập chứng cứ và tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên. Ngoài ra, chính quyền đang hỗ trợ gia đình có người bị nạn lo hậu sự và cứu chữa nạn nhân nguy kịch.

Được biết, gia đình nạn nhân thuộc hộ nghèo của địa phương. Thời điểm xảy ra vụ việc, chồng của bà Sỹ là ông Đinh Minh Thanh không có ở nhà nên thoát nạn.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

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