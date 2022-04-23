Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM có kết luận giám định pháp y bổ sung giải thích về các tổn thương trên cơ thể của bé N.T.V.A.

Liên quan đến vụ việc bé gái 8 tuổi bị mẹ kế bạo hành dẫn đến tử vong gây xôn xao dư luận, theo chia sẻ thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM đã có kết luận giám định pháp y bổ sung giải thích về các tổn thương trên cơ thể cháu N.T.V.A. Cụ thể, ngày 14/3, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM có kết luận giám định pháp y bổ sung giải thích về các tổn thương trên cơ thể N.T.V.A. Về tuổi của tổn thương (thời điểm gây ra tổn thương) trên cơ thể cháu, các tổn thương mới, xảy ra trong vài giờ trước khi tử vong (khoảng một giờ đến sáu giờ) là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của nạn nhân.

Các tổn thương cũ, xảy ra trước khi tử vong khoảng 2 ngày đến 25 ngày là yếu tố cộng thêm dẫn đến cái chết của nạn nhân. Các hung khí (mẫu vật được gửi đi giám định) và tay chân dùng để đánh thì có thể gây ra được các tổn thương trên cơ thể cháu như nêu trên. Đáng chú ý, trong trường hợp cháu N.T.V.A không bị đánh vào ngày 22/12/2021 thì các tổn thương cũ không gây ra cái chết của nạn nhân.

Các tổn thương mới vào ngày 22/12/2021 là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của nạn nhân - Ảnh: Tuổi Trẻ Online Trước đó, kết quả giám định về pháp y tử thi ngày 20/1, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM xác định nguyên nhân chết của bị hại là do phù phổi cấp do sốc chấn thương. Trong máu, chất chứa dạ dày không tìm thấy các chất độc thường gặp. Về cơ chế hình thành dấu vết hình thành để lại trên tử thi thì tổn thương bầm tụ máu trán đỉnh phải trong chân tóc do vật tày tác động không gây ra cái chết của nạn nhân. Các tổn thương bầm tụ máu mặt ngoài mông phải tạo thành đám; mu tay trái dạng hai đường thẳng song song do vật tày tác động trực tiếp gây ra. Trong đó, các tổn thương bầm tụ máu dạng hai đường thẳng song song do vật tày dạng thẳng gây ra là nguyên nhân gây ra cái chết của nạn nhân. Hai bị can Nguyễn Kim Trung Thái và Nguyễn Võ Quỳnh Trang - Ảnh: Internet Vào ngày 19/4, theo Vietnamnet đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ qua Viện kiểm sát cùng cấp đề nghị truy tố hai bị can trong vụ bé gái N.T.V.A bị bạo hành, đánh chết tại căn hộ chung cư Saigon Pearl, quận Bình Thạnh. Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đề nghị truy tố bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, quê Gia Lai) về tội “giết người” và “hành hạ người khác". Còn bị can Nguyễn Kim Trung Thái (36 tuổi, là cha của bé V.A) bị đề nghị truy tố về tội “hành hạ người khác” và “che giấu tội phạm”.

Phẫn nộ với tình tiết MỚI về vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành: V.A từng bị 'dì ghẻ' nhốt trong chuồng chó, vừa quỳ vừa học Theo kết luận điều tra vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành ở TP.HCM cho thấy, Nguyễn Võ Quỳnh Trang đã ra tay độc ác, tàn nhẫn suốt thời gian dài đến khi cháu bé tử vong.

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