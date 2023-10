Các tổn thương mới vào ngày 22/12/2021 là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của nạn nhân - Ảnh: Tuổi Trẻ Online

Trước đó, kết quả giám định về pháp y tử thi ngày 20/1, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM xác định nguyên nhân chết của bị hại là do phù phổi cấp do sốc chấn thương. Trong máu, chất chứa dạ dày không tìm thấy các chất độc thường gặp. Về cơ chế hình thành dấu vết hình thành để lại trên tử thi thì tổn thương bầm tụ máu trán đỉnh phải trong chân tóc do vật tày tác động không gây ra cái chết của nạn nhân.

Các tổn thương bầm tụ máu mặt ngoài mông phải tạo thành đám; mu tay trái dạng hai đường thẳng song song do vật tày tác động trực tiếp gây ra. Trong đó, các tổn thương bầm tụ máu dạng hai đường thẳng song song do vật tày dạng thẳng gây ra là nguyên nhân gây ra cái chết của nạn nhân.

Hai bị can Nguyễn Kim Trung Thái và Nguyễn Võ Quỳnh Trang - Ảnh: Internet

Vào ngày 19/4, theo Vietnamnet đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ qua Viện kiểm sát cùng cấp đề nghị truy tố hai bị can trong vụ bé gái N.T.V.A bị bạo hành, đánh chết tại căn hộ chung cư Saigon Pearl, quận Bình Thạnh.

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đề nghị truy tố bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, quê Gia Lai) về tội “giết người” và “hành hạ người khác". Còn bị can Nguyễn Kim Trung Thái (36 tuổi, là cha của bé V.A) bị đề nghị truy tố về tội “hành hạ người khác” và “che giấu tội phạm”.