Theo kết luận điều tra vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành ở TP.HCM cho thấy, Nguyễn Võ Quỳnh Trang đã ra tay độc ác, tàn nhẫn suốt thời gian dài đến khi cháu bé tử vong.

Liên quan đến vụ việc bé gái 8 tuổi bị mẹ kế bạo hành dẫn đến tử vong gây phẫn nộ trong dư luận, vào ngày 21/4, theo Dân trí đưa tin, kết luận điều tra cho biết bé N.T.V.A. (8 tuổi) là con gái của Thái và chị N.T.H. Tháng 8/2020, vợ chồng ly hôn, Thái được tòa án giao quyền chăm sóc, nuôi dưỡng con gái. Tháng 9/2020, Thái chung sống như vợ chồng với Trang tại một căn hộ thuộc chung cư Saigon Pearl, quận Bình Thạnh, TPHCM. Thời gian này, bé A. cũng sống chung cha và "dì ghẻ" Quỳnh Trang.

Tháng 10/2021, bé A. học online tại nhà, Trang không có việc làm nên Thái giao kèm con học. Khoảng thời gian này, Trang nhiều lần dùng tay, chân, roi, cây gỗ, cây kim loại, đánh đập, hành hạ bé 8 tuổi. Có lúc Trang không cho bé mặc quần áo khi bị đánh, bắt quỳ gối giơ hai tay lên cao; bắt bé chui vào chuồng chó, quỳ gối, vừa quỳ vừa học, bị đánh; lấy kéo cắt tóc, dùng khăn trùm đầu bé, đập liên tiếp xuống bàn… Trang thực hiện nhiều kiểu đánh đập, hành hạ, chửi mắng và lặp đi lặp lại một thời gian dài, để lại những đau đớn thể xác lẫn tinh thần cho đứa bé mới 8 tuổi. Hành vi của Trang đã cấu thành tội Hành hạ người khác.

Vết tích cháu gái 8 tuổi bị Quỳnh Trang bạo hành - Ảnh: Tuổi trẻ Online Riêng ngày 22/12, Trang dùng hung khí nguy hiểm (cây gỗ to tròn), dùng tay chân, liên tục đánh đập bé dã man trong 4 giờ liên tiếp, làm nạn nhân tử vong. Trang biết khi tấn công liên tục chỗ "hiểm" của đứa bé có thể gây ra chết người, nhưng Trang cố ý thực hiện một cách độc ác và tàn nhẫn. Hành vi của Trang đã cấu thành tội Giết người. Khi biết hành vi phạm tội của Trang, Thái đã xóa tất cả dữ liệu camera của căn hộ nhằm che giấu, tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, gây trở ngại trong quá trình điều tra vụ án. Hành vi của Thái cấu thành tội Che giấu tội phạm. Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TPHCM có kết luận giám định pháp y bổ sung, giải thích các vết thương trên cơ thể bé gái. Cụ thể, các tổn thương mới, xảy ra khoảng 1 đến 6 giờ trước khi tử vong, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết. Các tổn thương cũ, xảy ra khoảng 2 đến 25 ngày trước khi tử vong, là yếu tố tác động thêm dẫn đến cái chết của nạn nhân. Hai bị can Nguyễn Kim Trung Thái và Nguyễn Võ Quỳnh Trang - Ảnh: Internet Trước đó, Vietnamnet chia sẻ thông tin, bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang (27 tuổi, ngụ Gia Lai, sống chung như vợ chồng với cha của cháu bé) bị đề nghị truy tố về tội "giết người" và "hành hạ người khác" theo Điều 123 và Điều 140 Bộ luật Hình sự năm 2015. Bị can Nguyễn Kim Trung Thái (37 tuổi, ngụ Q.1, cha của bé N.T.V.A ) bị đề nghị truy tố về tội "hành hạ người khác" và "che giấu tội phạm" theo Điều 140 và Điều 389 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Diễn biến MỚI về vụ việc bé gái 8 tuổi bị 'dì ghẻ' bạo hành tử vong ở TP.HCM Liên quan đến vụ việc bé gái 8 tuổi tử vong do bị bạo hành gây xôn xao dư luận thời gian qua, bác ruột của bé V.A đã có những chia sẻ mới nhất về vụ án trong quá trình điều tra.

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