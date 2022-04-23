Thông tin MỚI vụ người phụ nữ 61 tuổi tử vong sau khi nâng ngực: Bệnh viện thẩm mỹ chính thức lên tiếng

Xã hội 23/04/2022 20:15

Liên quan đến vụ người phụ nữ 61 tuổi tử vong sau khi nâng ngực, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM đã yêu cầu bệnh viện tạm ngưng hoạt động phẫu thuật thẩm mỹ chờ kết luận từ cơ quan chức năng.

Liên quan đến vụ người phụ nữ 61 tuổi tử vong sau khi nâng ngực, báo Công an nhân dân thông tin, chiều 23/4, Công an quận Tân Bình cho biết đã chuyển hồ sơ vụ việc này cho Công an TP.HCM thụ lý theo quy định. Trước đó, Công an quận Tân Bình đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM và Sở Y tế TP.HCM lập hồ sơ vụ việc, ghi lời khai của ekip tham gia phẫu thuật cấy mỡ bụng cho người phụ nữ tại Bệnh viện Thẩm mỹ Kang Nam Sài Gòn, địa chỉ 666 Cách Mạng Tháng Tám, phường 5, quận Tân Bình.

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Bệnh viện KangNam - Ảnh: Thanh Niên

Như đã đưa tin trước đó, theo Thanh Niên, ngày 19/4, bệnh nhân L. (61 tuổi, ngụ TP.HCM) đến Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam Sài Gòn (số 666 CMT8, P.5, Q.Tân Bình, TP.HCM) khám sức khỏe trước cấy mỡ ngực và được cho về.

 

Đến 6 giờ ngày 20/4, bệnh nhân nhập viện Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam Sài Gòn để chuẩn bị phẫu thuật cấy mỡ ngực.

Đến 11 giờ ngày 20/4, nữ bệnh nhân bị khó thở; lúc 11 giờ 15 cùng ngày bác sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy đã đến hỗ trợ. Nữ bệnh nhân được đặt ECMO (tim phổi nhân tạo) tại Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam Sài Gòn.

Lúc 13 giờ cùng ngày, nữ bệnh nhân được chuyển về Bệnh viện Chợ Rẫy. Nữ bệnh nhân cấy mỡ ngực tại Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam Sài Gòn đã tử vong lúc 16 giờ 20 ngày 20/4 tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Chẩn đoán ban đầu, nữ bệnh nhân bị hôn mê sau ngưng hô hấp tuần hoàn chưa rõ nguyên nhân - hậu phẫu cấy mỡ ngực.

Đại diện Bệnh viện thẩm mỹ Kang Nam Sài Gòn cũng xác nhận với PV Zing News: "Tất cả những người tham gia ca phẫu thuật đang làm việc với cơ quan công an. Khi nào có kết quả, phía bệnh viện sẽ cung cấp cho báo chí".

 

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Nữ bệnh nhân quê ở Đồng Tháp đã đột ngột qua đời vào ngày 18/3 khi đi phẫu thuật nâng ngực thẩm mỹ tại Bệnh viện 1A. Sở Y tế TP.HCM đã có báo cáo vụ việc.

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