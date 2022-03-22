Thông tin 'BẤT NGỜ' về danh tính của bác sĩ thực hiện phẫu thuật nâng ngực khiến bệnh nhân tử vong ở TP.HCM: Không công tác tại bệnh viện 1A

Xã hội 22/03/2022 09:09

Liên quan tới vụ việc nữ bệnh nhân tử vong khi nâng ngực ở Bệnh viện 1A, mới đây Sở Y tế TP.HCM đã có thông tin chính thức về bác sĩ trực tiếp làm phẫu thuật cho nạn nhân.

Theo nguồn tin từ VietNamNet, tại họp báo chiều 21/3, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng Sở Y tế TP.HCM cho biết, bệnh nhân sinh năm 1989, đến Bệnh viện 1A nâng ngực trong ngày 18/3 và tử vong trong quá trình phẫu thuật.

Người phẫu thuật là bác sĩ Nguyễn Văn Thiết thuộc Bệnh viện 30/4. Bác sĩ Thiết là bác sĩ hợp tác với Bệnh viện 1A, có chứng chỉ hành nghề do Bộ Y tế cấp ngày 8/5/2014, phạm vi hoạt động chuyên khoa Ngoại, bổ sung phạm vi khám chữa bệnh chuyên khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ (cấp ngày 26/8/2021).

Bác sĩ gây mê là bác sĩ Võ Văn Tuấn, có chứng chỉ hành nghề do Sở Y tế cấp ngày 21/1/2014, phạm vi hoạt động chuyên ngành gây mê hồi sức. Vụ việc đang được cơ quan công an quận Tân Bình thụ lý điều tra.

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Nạn nhân tử vong sau phẫu thuật - Ảnh: VTC News

Như đã đưa tin trước đó, theo Tiền Phong, nữ bệnh nhân quê ở Đồng Tháp, đột ngột qua đời vào ngày 18/3 khi đi phẫu thuật nâng ngực thẩm mỹ tại Bệnh viện 1A (trụ sở tại quận Tân Bình,TPHCM). Trong khi cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra và chưa có kết luận về vụ việc, gia đình cũng đã mời luật sư vào cuộc.

Dẫn tin từ Tuổi Trẻ, theo lời kể từ gia đình, khoảng 11h30 ngày 18/3, chị N. đến Bệnh viện 1A phẫu thuật nâng ngực theo lịch hẹn. Gần 15h cùng ngày, không thấy chị N., người nhà vào gặng hỏi bác sĩ thì được trả lời "bệnh nhân gây mê, chưa tỉnh". Khi người nhà xin vào nhìn mặt cho yên tâm thì bác sĩ từ chối.

Một lúc sau người nhà tiếp tục vào tìm thì được bác sĩ trả lời "bệnh nhân bị tụt huyết áp" và không cho gặp. Lo sợ sự việc chẳng lành, người nhà bệnh nhân "quậy", tìm kiếm từng phòng và tá hỏa phát hiện chị N. đang nằm trên giường và đã tử vong.

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Người nhà bệnh nhân tìm khắp các phòng bệnh mới phát hiện chị N đã tử vong - Ảnh: VietNamNet

"Trước khi phẫu thuật, sức khỏe của chị tôi hơi yếu, nhưng bác sĩ khám nói vẫn ổn và cho phẫu thuật bình thường. Đến giờ phía bệnh viện chưa có lời giải thích gì với gia đình về nguyên nhân tử vong của chị tôi" - em gái bệnh nhân nói.

Hiện, vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Lời kể của người đi cùng nạn nhân trong vụ nâng ngực tử vong ở TP.HCM: Chạy khắp các phòng để tìm kiếm, 'chúng tôi thấy chị nằm một mình, đã mất rồi'

Lời kể của người đi cùng nạn nhân trong vụ nâng ngực tử vong ở TP.HCM: Chạy khắp các phòng để tìm kiếm, 'chúng tôi thấy chị nằm một mình, đã mất rồi'

Cho rằng bệnh viện tắc trách trong quá trình thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ dẫn đến cái chết của chị N., người nhà chị N. đã mời luật sư và công an đến làm việc, xử lý.

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