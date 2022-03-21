Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu báo cáo xác minh nguyên nhân vụ nữ bệnh nhân tử vong do nâng ngực tại Bệnh viện 1A khiến dư luận xôn xao thời gian vừa qua.

Theo VOV, liên quan đến vụ việc một nữ bệnh nhân 32 tuổi đã tử vong khi phẫu thuật nâng ngực tại Bệnh viện 1A (quận Tân Bình, TP.HCM), Bộ LĐ-TB-XH vừa có văn bản hỏa tốc số 818/LDTBXH gửi Cục Bảo trợ Xã hội, Bệnh viện 1A.

Bộ LĐ-TB-XH yêu cầu Cục Bảo trợ xã hội khẩn trương kiểm tra, xác minh nguyên nhân vụ việc, chỉ đạo Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng TP.HCM quan tâm lo hậu sự chu đáo cho nạn nhân và phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân, báo cáo bằng văn bản gửi về Bộ.

Hiện trường phòng mổ nơi bệnh nhân tử vong. Ảnh: Dân Trí

Theo Dân Trí, trước đó, ngày 18/3, chị N.T.N.N (33 tuổi, quê Đồng Tháp) đến bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng TPHCM để phẫu thuật nâng ngực theo lịch hẹn. Gần 15h cùng ngày, không thấy chị N., người nhà đi tìm và hỏi bác sĩ thì được trả lời "bệnh nhân gây mê, chưa tỉnh".

Do lo lắng nên người nhà bệnh nhân tìm kiếm từng phòng và phát hiện chị N đã tử vong.

Hiện Công an quận Tân Bình và Sở Y tế TP.HCM đang phối hợp với cơ quan chức năng xác minh làm rõ nguyên nhân tử vọng của bệnh nhân N nói trên.

Bệnh viện Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng TP.HCM (hay còn gọi là Bệnh viện 1A) tiền thân là Trung tâm Phục hồi Chức năng Trẻ bại liệt, năm 1996 được đổi tên là Trung tâm Chỉnh hình và Phục hồi chức năng trẻ tàn tật vận động. Năm 2011, Bệnh viện này đổi tên là Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi Chức năng TP.HCM và năm 2018 được đổi tên là Bệnh viện 1A.

Theo thông tin, người trực tiếp phẫu thuật nâng ngực cho chị N là một bác sĩ ngoại khoa, chuyên về tạo hình thẩm mỹ. Người này cho biết đã từng phẫu thuật cho người nhà chị N, sau đó giới thiệu cho em gái đến làm ngực thì xảy ra sự cố.

Ngoài ra, trong quá trình phẫu thuật nâng ngực cho chị N, gia đình đã chuyển số tiền 40 triệu đồng cho bác sĩ. Sau khi chị N tử vong, vị bác sĩ này đã chủ động chuyển trả lại toàn bộ số tiền trên cho gia đình. Được biết, khi gia đình biết chị N tử vong tại bệnh viện, vị bác sĩ này đã bị hành hung, đánh đập choáng váng.

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