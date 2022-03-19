Theo lời kể của chị Dung (người nhà nạn nhân) cho biết, lúc 8h30 sáng cùng ngày, chị và nạn nhân có mặt tại bệnh viện theo lịch hẹn phẫu thuật của bác sĩ. Chị N. được nhân viên bệnh viện hướng dẫn test COVID-19 rồi lấy nước tiểu, lấy máu.

Theo VTC news đưa tin, khuya 18/3, đại diện Công an quận Tân Bình (TP.HCM) cho biết, đang phối hợp cùng Thanh tra Sở Y tế TP.HCM và các đơn vị liên quan điều tra vụ một phụ nữ tử vong khi phẫu thuật nâng ngực tại Bệnh viện 1A (Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng TP.HCM). Nạn nhân được xác định là chị N.T.N.N. (32 tuổi, ngụ TP.HCM).

Lúc vào phòng mổ là 11h30, y tá thông báo thời gian thực hiện phẫu thuật khoảng 2 tiếng 45 phút (phẫu thuật 45 phút, hồi sức 2 tiếng). Chị Dung kể: "Tôi ngồi trước phòng phẫu thuật đợi đến gần 15h nhưng không thấy N. ra nên hỏi y tế thì được cho biết là còn thuốc mê nên ra chậm, đợi chút. Tôi tiếp tục ngồi đợi, đến 15h30 tôi vào hỏi lần nữa thì được y tá đưa đến phòng cuối của dãy, nói chờ chút xíu nữa là N. ra và sẽ vào phòng này".

Sau đó, chị N. được dẫn đi đo điện tim, siêu âm ngực. Lúc này, chị Dung không được đi cùng mà chờ ở ngoài cửa. Sau khi xét nghiệm xong, cả 2 ngồi chờ kết quả xét nghiệm máu. Khoảng 30 phút sau, y tá đến thông báo mọi xét nghiệm đều ổn hết, có thể thực hiện phẫu thuật luôn.

Đợi đến 16h30, chị Dung bất ngờ nhận cuộc gọi của người nhà, hỏi xem tình hình N. thế nào vì vừa được bệnh viện gọi tới gấp. Lo lắng, chị Dung một lần nữa tìm y tá để hỏi chuyện thì vẫn được trả lời "bình thường, không sao".

"Khi người nhà tôi vào gặp bác sĩ, bác sĩ vẫn nói N. chỉ mệt bình thường, đang thở ống. Tuy nhiên, gia đình tôi không chịu mà đòi gặp N. bằng được. Lúc này bác sĩ mới nói là N. tụt nhịp tim, sợ không qua khỏi và vẫn nhất quyết không cho gặp.

Nghĩ có chuyện không lành, chúng tôi mới chia nhau, chạy từng phòng đi kiếm. Qua một phòng ở dãy khác, chúng tôi thấy N. nằm một mình, đã mất rồi. Hỏi thì bác sĩ mới nói đã mất một tiếng trước" - chị Dung thuật lại.

Cho rằng bệnh viện tắc trách trong quá trình thực hiện phẫu thuật dẫn đến cái chết của chị N., người nhà chị N. đã mời luật sư và công an đến bệnh viện làm việc, xử lý.

Nơi hoả táng thi thể của chị N. - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Theo thông tin của Doanh nghiệp và Tiếp thị, chị Trâm (người nhà nạn nhân) cho biết thêm về hoàn cảnh của chị N., nạn nhân là mẹ đơn thân đang nuôi con gái 13 tuổi. Trước khi thực hiện ca phẫu thuật, sức khỏe của chị N. cũng không tốt, phải thường xuyên truyền đạm, hay mỏi mệt.

"Ban đầu gia đình cũng cản N., không muốn cho nó phẫu thuật vì sức khỏe yếu, ca phẫu thuật cũng đã dời lại 1 tuần rồi nhưng nó muốn thực hiện. Chị có nói với N. là sức khỏe em như vậy thì từ từ hãy làm nhưng N. cứ nói là "em muốn làm, biết đâu mình đổi đời". Nghe câu nói đó thì chị chỉ im lặng thôi, cứ nghĩ bác sĩ đảm bảo sức khỏe rồi mới cho lên ca mổ, nhưng mà có ngờ đâu..." - chị Trâm nghẹn lời.

Sau khi khỏi Covid-19, sức khỏe chị N. càng kém hơn trước, 1 tuần phải truyền đạm 3 lần. Chị N. cũng khai báo có tiền sử hen suyễn, vừa khỏi Covid-19 khoảng 3 tháng, huyết áp thấp. Trước sự việc xảy ra, phía gia đình mong muốn làm rõ nguyên nhân cái chết của chị N., đồng thời muốn Bệnh viện 1A không được chối bỏ trách nhiệm.

"Em chỉ muốn làm rõ nguyên nhân cái chết của em em, cha mẹ em ở quê cũng biết rồi, em không dám cho cha mẹ lên vì mẹ sốc, mẹ em lại bệnh tim nữa" - chị Trâm nói.

Hiện tại, thi thể chị N. đã được gia đình đưa đi hỏa thiêu sau khi làm các thủ tục pháp y.