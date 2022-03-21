Trước đó, qua giới thiệu của người thân, chị Ngọc Nh. đã liên hệ và được BS N.V.T. đang làm việc tại một cơ sở thẩm mỹ trên địa bàn TP.HCM tư vấn về dịch vụ làm đẹp . Bệnh nhân được BS T. hẹn lịch phẫu thuật vào ngày 18/3 tại Bệnh viện 1A. Đúng ngày hẹn, chị Ngọc Nh. đến bệnh viện vào lúc 8 giờ 30 phút gặp bác sĩ và bước vào cuộc mổ.

Liên quan đến vụ người phụ nữ tử vong sau khi nâng ngực ở TP.HCM , theo Tiền Phong, chị Nguyễn Thị Ngọc Tr. (35 tuổi) cho biết, em gái của chị Nguyễn Thị Ngọc Nh. (33 tuổi, quê ở huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) là nạn nhân của vụ việc.

Tuy nhiên, bác sĩ không thông tin cụ thể cho gia đình về các vấn đề chi tiết của cuộc phẫu thuật. "Tôi đề nghị bác sĩ nếu em tôi trong tình trạng nặng thì chuyển lên bệnh viện tuyến trên nhưng họ không đồng ý mà nói tại bệnh viện có các bác sĩ đang nỗ lực cứu chữa cho em tôi. Tuy nhiên, lúc 18 giờ, tôi yêu cầu vào gặp mặt thì thấy cơ thể em tôi đã tím tái… tử vong" - chị gái người quá cố bức xúc.

Chị Ngọc Tr. nói: "Em gái tôi có tiền sử bệnh hen suyễn. Tôi được biết trước khi phẫu thuật nâng ngực, các bác sĩ có tiến hành chụp CT tim và làm các xét nghiệm tiền phẫu. Lúc 11 giờ 30 phút em tôi lên ca mổ. Đến 16 giờ 11 phút cùng ngày, BS T. gọi điện mời tôi đến bệnh viện vì “có việc cần nói”. Linh cảm có chuyện chẳng lành, tôi cùng người nhà vội đến bệnh viện. Khi gặp bác sĩ, ông ta nói, em tôi đang trong khoa Hồi sức Cấp cứu, tình trạng rất nặng".

Theo báo Pháp luật TP.HCM, liên quan đến vụ việc, Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng TP.HCM (Bệnh viện 1A) quận Tân Bình đã có báo cáo gửi Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế).

Bác sĩ phẫu thuật N.V.T., có chứng chỉ hành nghề do Bộ Y tế cấp bổ sung phạm vi khám chữa bệnh chuyên khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ. Bác sĩ gây mê hồi sức tên V.V.T., có chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh chuyên khoa gây mê hồi sức. Hai bác sĩ nói trên đều có hợp đồng lao động với Bệnh viện 1A.

Cũng theo báo cáo, bệnh nhân bị ngưng tuần hoàn hô hấp trong quá trình phẫu thuật, đã được xử trí hồi sức tích cực theo đúng quy trình. Hiện vụ việc đang đợi kết quả giám định pháp y của cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Tân Bình.

Ngoài ra, cùng ngày, Sở Y tế TP.HCM cũng cho biết đã có văn bản yêu cầu Bệnh viện 1A báo cáo rõ nội dung sự cố y khoa trên để Sở Y tế có cơ sở báo cáo UBND TP và Bộ Y tế.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online sáng 19/3, Công an quận Tân Bình - TP.HCM cho hay cơ quan điều tra đang hoàn tất các thủ tục, phối hợp với Viện KSND cùng cấp tiến hành khám nghiệm tử thi điều tra nguyên nhân tử vong của nữ bệnh nhân N.T.N.N.. Dự kiến trong sáng cùng ngày, việc khám nghiệm tử thi bệnh nhân sẽ được thực hiện tại Trung tâm Giám định pháp y TP.HCM.

Lực lượng Công an quận Tân Bình làm việc với người nhà và bệnh viện sau sự cố - Ảnh: Tuổi Trẻ

Trước đó, khoảng 11h30 ngày 18/3, chị Nh. được phẫu thuật nâng ngực theo lịch hẹn tại Bệnh viện 1A. Gần 15h cùng ngày, không thấy chị Nh., người nhà vào gặng hỏi, được bác sĩ trả lời "bệnh nhân gây mê, chưa tỉnh". Một lúc sau người nhà tiếp tục vào tìm, được bác sĩ trả lời "bệnh nhân bị tụt huyết áp" và không cho gặp. Lo sợ sự việc chẳng lành, người nhà bệnh nhân "quậy", tìm kiếm từng phòng và tá hỏa phát hiện chị N. đang nằm trên giường và đã tử vong.

"Dù bệnh nhân đã tử vong nhưng bác sĩ phẫu thuật không biết tử vong lúc nào khiến gia đình tôi rất bức xúc" - người nhà nạn nhân nói.

Ông Ngô Anh Tuấn - phó giám đốc bệnh viện - từ chối bình luận nguyên nhân tử vong của bệnh nhân, yêu cầu chờ kết luận cuối cùng từ phía cơ quan điều tra.

Ngoài ra, ông Tuấn khẳng định bác sĩ trực tiếp phẫu thuật nâng ngực cho bệnh nhân có hợp đồng lao động, có chứng chỉ hành nghề đầy đủ. Bệnh viện đã xuất trình các loại giấy tờ cần thiết cho Công an quận Tân Bình sau khi xảy ra sự cố.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Cơ quan điều tra Công an quận Tân Bình đã ghi lời khai từ gia đình nạn nhân, bác sĩ trực tiếp phẫu thuật, bệnh viện.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.